نيويورك تايمز: أمراء معتقلون بالسعودية يهددون بخطوة غير عادية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن سجناء سعوديين بارزين -بينهم أمراء في العائلة الحاكمة وحلفاء لهم- يسعون للبحث عن تأثير في الولايات المتحدة لمواجهة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن بعض السجناء يحاولون الحصول على خدمات جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة ممن لديها صلات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت أن التحرك جاء بعد اتصال عدد من حلفاء الأمراء والسجناء السعوديين مع شركات محاماة ومؤسسات ضغط وشركات علاقات عامة في الولايات المتحدة، للدفع باتجاه ما يرونه نهاية للقمع السياسي في المملكة، على حد وصف الصحيفة.

نيويورك تايمز: سجناء سعوديون بارزون بينهم أمراء في العائلة الحاكمة وحلفاء لهم يسعون للبحث عن تأثير في الولايات المتحدة لمواجهة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان pic.twitter.com/kEZYvKraRw — الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) May 19, 2020

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء بعدما توصل السجناء ومن يمثلونهم إلى أنهم لن يحصلوا على الحرية من خلال مناشدة حكام بلدهم.

وأضافت أن التطور غير العادي الذي سيقوم به الأمراء السعوديون يهدد بالكشف علنا عن خلافات العائلة المالكة وانقساماتها، ويأتي في لحظة يواجه فيها ولي العهد السعودي تحديات كبرى.