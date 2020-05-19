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سياسة|تركيا

مقال بالغارديان: خديجة جنكيز.. النظام السعودي قتل خطيبي ولا يمكن السماح له بشراء نادي نيوكاسل يونايتد

خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي في مؤتمر صحفي في إسطنبول 8 فبراير/شباط 2019 للترويج لكتاب جديد عن سيرة حياة خاشقجي
خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي في مؤتمر صحفي في إسطنبول 8 فبراير/شباط 2019 للترويج لكتاب جديد عن سيرة حياة خاشقجي
19/5/2020

في مقال بصحيفة غارديان البريطانية كتبت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي خديجة جنكيز أن النظام السعودي قتل خطيبها ولا يمكن السماح له بشراء نادي نيوكاسل يونايتد.

وعلقت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول استعادة صورته وأنه إذا سمح الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا، فإن سمعة الفريق ستُشوه إلى الأبد وسيثير هذا الاستحواذ المزمع من قبل "كونسورتيوم" يسيطر عليه بن سلمان أسئلة في أنحاء العالم.

وأضافت أن جماعات حقوق الإنسان أدانت هذه المحاولة الهزلية للمملكة لتلميع صورتها والتستر على سجل انتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال الرياضة، محذرة أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن عملية الاستحواذ هذه التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني ستتعرض لعراقيل.

وعبرت جنكيز عن قناعتها بأن مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد لا يرغبون في أن يدار ناديهم من قبل "مهندس هذا القمع الوحشي" للنشطاء من تعذيب الصحفيين واختفاء المنشقين والحكم على الإصلاحيين بالإعدام، ناهيك عن جرائم حرب وما تميزت به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

هذه هي فرصة الدوري الإنجليزي الممتاز لتوضيح أن المجرمين والطغاة غير مرحب بهم في مجال كرة القدم الذي يعتبر الأكثر احتراما في العالم، وإذا لم  ينتهز هذا الدوري هذه الفرصة فإن سمعته ستلطخ إلى الأبد

ورأت أنه إذا سمح الدوري الإنجليزي الممتاز بالمضي قدما في عملية الشراء فإنه سينتهك بذلك ميثاقه الخاص الذي يحظر على أي شخص أن يصبح مديرا لناد إذا "قام بسلوك خارج المملكة المتحدة من شأنه أن يشكل جريمة".

وأشارت إلى تحذير منظمة العفو الدولية من أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يصبح ضحية لأولئك الذين يرغبون في استخدام "بريق وهيبة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز للتستر على الأعمال غير الأخلاقية التي يقومون بها". واتهمت هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام كرة القدم "كأداة للعلاقات العامة لصرف الانتباه عن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".

وأنهت جنكيز مقالها بأن هذه هي فرصة الدوري الإنجليزي الممتاز لتوضيح أن المجرمين والطغاة غير مرحب بهم في عالم كرة القدم الأكثر احتراما في العالم، محذرة هذا الفريق من أنه إذا لم ينتهز هذه الفرصة فإن سمعته ستلطخ إلى الأبد.

المصدر : غارديان

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