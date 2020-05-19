كورونا.. العالم يحقق بأداء منظمة الصحة وإندونيسيا تخاطب السعودية بشأن الحج وخمس دول أوروبية قد تفتح الحدود

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء على فتح تحقيق بشأن استجابة المنظمة لتفشي فيروس كورونا في ظل تفاقم الانتقادات الأميركية لطريقة تعاطيها مع الوباء، في حين تعهد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الثلاثاء بمواصلة قيادة الحملة العالمية لمكافحة الجائحة.

وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قرارا بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة.

ودعا القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للوباء الذي أصاب أكثر من 4.8 ملايين شخص حول العالم وأودى بأكثر من 318 ألفا حتى الآن.

ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19″.

ولم تنأَ الولايات المتحدة بنفسها من الإجماع كما كان يخشى البعض بعدما انتقدت منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من الاجتماع الاثنين، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء.

لكن الولايات المتحدة أبدت أسفها لبند في القرار يدعو إلى "الإسراع في إزالة عقبات غير مبررة لتوزيع سريع وعادل في العالم" للعلاجات واللقاحات.

إجراءات عربية

قررت قطر، الثلاثاء، تعليق الأنشطة التجارية مؤقتا، فيما أعلن العراق إنهاء العام الدراسي، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري، في بيان، قرارا بإغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 مايو/ أيار الجاري.

واستثنى البيان "محال المواد الغذائية، والتموينية، والصيدليات، والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية".

ودعا إلى "إلزام جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق (احتراز) على هواتفهم المحمولة عند الخروج من المنزل".

وتطبيق "احتراز"، يستخدم على الهواتف النقالة للاطلاع على إجراءات الوقاية وإرشادات التوعية بالفيروس، إضافة إلى عرض أحدث المستجدات والإحصاءات الرقمية.

وفي العراق، أعلنت وزارة التربية في بيان، إنهاء العام الدراسي خشية تفشي كورونا.

وأفاد البيان بـ "إنهاء العام الدراسي الحالي، باعتماد درجة النصف الأول للمراحل الابتدائية والثانوية بسبب كورونا".

وفي مصر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر مددت تعليقا لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 مارس/آذار، وقال البيان إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.

وفي لبنان، أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني في بيان صدر اليوم الثلاثاء، تمديد التعبئة العامة (الطوارئ الصحية) بالبلاد وما تستلزمه من خطط وإجراءات، لأسبوعين إضافيين حتى 7 يونيو/حزيران المقبل، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار البيان الذي جاء عقب اجتماع للمجلس، إلى أنّه تقرّر تكليف وزير الداخلية محمد فهمي بأخذ القرارات المناسبة لجهة الإجراءات الواجب اعتمادها في فترة عيد الفطر.

5 دول أوروبية قد تفتح الحدود

وفي تطور جديد على مستوى القارة الأوروبية، أعلن اليوم الثلاثاء أن خمس دول في أوروبا الوسطى (ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا وتشيكيا) قد تفتح الحدود الفاصلة بينها منتصف الشهر المقبل، وفقا لما ذكر ممثلوها في ختام مؤتمرين عبر الإنترنت.

وتسجل ألمانيا عددا منخفضا نسبيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19، في حين أن الدول الأربع الأخرى في هذه المجموعة بين الأفضل في الاتحاد الأوروبي لوقف تفشيه.

وقال وزير خارجية تشيكيا توماس بيترشيك بعد مباحثات مع نظيريه النمساوي والسلوفاكي "نعتقد أنه بإمكاننا تشكيل شنغن مصغر يسمح للأفراد بالسفر دون مراقبة على الحدود أو فحوص أو حجر".

وكانت النمسا وألمانيا أعلنتا أنهما ستعيدان فتح الحدود بينهما في 15 يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيس "إذا قامتا بذلك.. من الجيد فتح الحدود مع ألمانيا والنمسا والمجر ولنأمل سلوفاكيا أيضا في 15 يونيو/حزيران".

بالمقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء أن كندا والولايات المتحدة توافقتا على إبقاء حدودهما المشتركة مغلقة أمام التنقل "غير الضروري" حتى 21 يونيو/حزيران، بسبب وباء "كوفيد-19".

وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي "إنه قرار مهم من شأنه حماية الناس على جانبي الحدود". وكان البلدان قررا إغلاق حدودهما في 21 مارس/آذار مع السماح فقط بنقل السلع.

وغير بعيد من الولايات المتحدة الأميركية، يخضع أربعة وزراء وأكثر من عشرين عضوا بمجلس الشيوخ في تشيلي للحجر الصحي، إثر اختلاطهم بثلاثة أعضاء بالمجلس مصابين بفيروس كورونا.

إندونيسيا للسعودية.. حان وقت الحسم

من جهة أخرى، دعت إندونيسيا السعودية الثلاثاء إلى حسم قرارها على صعيد السماح بتنظيم موسم الحج هذا العام، مع استمرار انتشار وباء "كوفيد-19" في العالم.

وعلّقت السلطات السعودية أداء العمرة في مارس/آذار لأجل غير مسمى، طالبة أيضا من المسلمين تأجيل استعداداتهم لأداء الحج مؤقتًا خلال تفشي "كوفيد-19".

لكن السلطات السعودية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي سيجري في نهاية يوليو/تموز.

وقالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، إنه يجب اتخاذ قرار قبل انتهاء شهر رمضان نهاية هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمان فتح الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء "نأمل أنّ يتم قريبا إعلان القرار الرسمي بشأن ما إذا كان سيتم المضي في الحج أو سيتم إلغاؤه".

وإندونيسيا أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وقد سجلت 231 ألفا على الأقل من مواطنيها للمشاركة في الحج هذا العام، وهي أكبر نسبة بين الدول.

هل ينتقل الفيروس عبر الأطفال؟

ومع محاولات أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، العودة للعمل بعد الموجة الأولى من تفشي الفيروس، يسعى زعماء العالم لتحديد متى يمكن للأطفال والتلاميذ العودة لدراستهم بأمان.

وفي هذا السياق، قال خبيران بارزان في علوم الأوبئة اليوم الثلاثاء إن هناك دلائل مبدئية على أن الأطفال ربما لا ينقلون فيروس كورونا المستجد مثل الكبار، لكنهم حذروا من أن المناعة البشرية قد لا تصمد طويلا.

وقالت الدكتورة روزاليند إيجو، وهي عضو في لجان توجه النصح للحكومة البريطانية بشأن أسلوب التعامل مع الأمراض المعدية، أمام أعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن الأطفال ربما لا ينقلون العدوى مثل الكبار.

وقالت إيجو من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي "نعتقد أن الأطفال أقل عرضة للإصابة به حتى الآن لكن هذا ليس مؤكدا، نحن متأكدون جدا أن الأطفال أقل عرضة لتداعياته الخطيرة، وهناك إشارات على أن الأطفال أقل نقلا للعدوى ولكن ذلك غير مؤكد".

وقال جون إدموندز عضو مجموعة الاستشارات العلمية البريطانية أمام اللجنة العلمية بمجلس اللوردات إن من المذهل أن الأطفال لا يلعبون فيما يبدو دورا يذكر في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إدموندز الأستاذ بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي "من غير المعتاد ألا يكون للأطفال دور يذكر في نقل العدوى، لأنهم يلعبون دورا رئيسيا في أغلب الأمراض التنفسية الفيروسية والبكتيرية، لكنهم لا يؤثرون في هذه الحالة على ما يبدو".

وتابع "هناك حالة تفش واحدة فقط مرتبطة بمدرسة، وهذا مذهل". لكنه أضاف أنه ربما كان هناك نبأ غير سار، وهو أن المناعة البشرية المقاومة لفيروس كورونا المستجد قد لا تصمد طويلا.