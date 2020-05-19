طائرة إماراتية فاخرة تجلي إسرائيليين من المغرب

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن الإمارات أجلت عددا من الإسرائيليين العالقين في المغرب، بطائرة فاخرة، وذلك بعد إغلاق المغرب أجواءه أمام حركة الطيران بسبب وباء كورونا.

وذكرت القناة أن السلطات الإسرائيلية تواصلت مع نظيرتها الإماراتية، وطلبت مساعدتها في إجلاء مجموعة من الإسرائيليين العالقين بالمغرب، وهو ما وافقت عليه الإمارات، حيث قامت بإرسال طائرة خاصة لإعادة الإسرائيليين العالقين.

وتحدثت القناة الإسرائيلية عن فخامة الطائرة، وأشارت إلى أنها تتوفر على مقاعد فاخرة، وتمتاز بطلاء ذهبي.

الطائرة التي أرسلتها #الامارات الى #المغرب لأعادة الصهاينة اليهود العالقين في المغرب الى فلسطين المحتلة .. كنت أتمنى لو تم إرسالها إلى مواطنين اماراتيين عالقين لكن الكلام مختلف وقالنا نعم حكومة تهتم وتقدر المواطن وترسل لهم طائرة رئاسية ..#ماذا_يحدث_في_ابوظبي pic.twitter.com/PY9LCPx379 — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 16, 2020

وتتكشف باستمرار العديد من مظاهر التعاون وأوجه العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وفي وقت سابق، قال محلل الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي إن قادة الإمارات باتوا على استعداد للخروج بالعلاقات مع تل أبيب من السرية إلى العلن، وإن افتتاح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي لم يعد حلما بعيد المنال.

وقال حوجي إنه لم يكن من الصعب هذا الأسبوع تفويت تبادل الابتسامات بين إسرائيل والإمارات، ولم نكن نحن من بدأ.

وتابع في مقال نشرته صحيفة "معاريف" في وقت سابق أن الحديث لا يدور عن قصة حب عابرة للحدود بين أبو ظبي وإسرائيل، ولكن "الأنسب رؤيتها كعلاقة عمل تسمح للطرفين بتحقيق أرباح مفيدة".

وأضاف أن إسرائيل ستربح تذكرة دخول لسوق اقتصادي نابض بالحياة، وحضور واضح بمنطقة الخليج الثرية والحيوية، في حين سيحظى قادة الإمارات بتحالف مع قوة إقليمية.