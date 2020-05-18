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سياسة
نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي: لن نسلم سواحلنا للحكومة اليمنية
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18/5/2020
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نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي: لن نسلم سواحلنا للحكومة اليمنية
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