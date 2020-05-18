نائب ديمقراطي: ترامب أقال المفتش العام بوزارة الخارجية لتحقيقه في بيع أسلحة للرياض

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أن الرئيس دونالد ترامب أقال المفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك بسبب تحقيقه في قرار ترامب بيع أسلحة بمليارات الدولارات للرياض في العام الماضي.

وقال إنغل -وهو نائب ديمقراطي- في بيان أصدره اليوم الاثنين إن مكتب لينيك كان يحقق -بطلب منه- في إعلان ترامب حالة طوارئ كي يتمكن من إنفاذ صفقة أسلحة للسعودية.

وتابع أن على الإدارة الحالية الامتثال لطلب تحقيق تقدم به هو وزميله السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ بوب ميننديز، وأن تسلم بحلول يوم الجمعة المقبل كل الوثائق التي طلبتها الإدارة من وزارة الخارجية.

وفي رسالة بعث بها يوم الجمعة الماضي إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال الرئيس الأميركي إنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام بوزارة الخارجية على أداء مهامه، دون أن يذكر سببا لذلك. ووصف الديمقراطيون إقالة رابع مفتش حكومي عام من قبل ترامب بأنه قرار سياسي، مشيرين إلى أنه ربما يكون مخالفا للقانون.

ولاحقا، قال البيت الأبيض إن قرار الرئيس إقالة المفتش العام ستيف لينيك صدر بناء على توصية من وزير الخارجية مايك بومبيو، في حين كشف مصدر بالكونغرس أن المفتش المقال كان يحقق في شكاوى تفيد بأن بومبيو استغل شخصا عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهام شخصية له ولزوجته.

ولتجاوز سلطة الكونغرس، عمد ترامب قبل نحو عام إلى تطبيق قانون مراقبة تصدير السلاح بهدف إنفاذ 22 صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع أسلحة تشمل ذخائر موجهة، معظمها للسعودية، وذلك رغم اعتراض الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

وحينها استندت الإدارة الأميركية إلى بند في قوانين بيع الأسلحة يتيح تجاوز تصويت الكونغرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، وهو ما اعتمدته إدارة ترامب متحدثة عن وجود توترات مع إيران.