في الذكرى الـ33 للحادثة.. يوم قصفت طائرة عراقية فرقاطة أميركية وقتلت 37 عسكريا

أعاد معهد البحرية الأميركية التذكير بحادثة مقتل 37 عسكريا أميركيا وجرح آخرين بضربة جوية عراقية استهدفت فرقاطتهم بينما كانت تبحر في الخليج العربي في 17 مايو/أيار 1987، أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

ونشر المعهد صورة للفرقاطة المستهدفة في تغريدة على حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى 33 للحادثة، وقال "في عام 1987، أصيبت الفرقاطة ستارك بصاروخين من طراز إكزوست (فرنسي الصنع) أطلقتهما مقاتلة عراقية، فقتل 37 بحارا أميركيا وجرح 21 آخرون. وقال العراق إن الطيار قد أخطأ في الفرقاطة معتقدا أنها ناقلة إيرانية".

#OTD in 1987, USS Stark (FFG-31) was hit by two Exocet missiles fired by an Iraqi fighter. 37 sailors were killed and another 21 were wounded. Iraq claimed the pilot mistook the frigate for an Iranian tanker. The crew’s valiant damage control efforts saved the ship from sinking. pic.twitter.com/qrKkfGzr1j

