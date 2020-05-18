تركيا تختبر رؤوس صواريخ محلية الصنع موجهة بالليزر

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين أنها نجحت في اختبار رؤوس صواريخ موجهة محلية الصنع، وهي قادرة على تحديد وتتبع الهدف عن طريق الليزر، في خطوة جديدة لمساعي تركيا للاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن رؤوس الصواريخ "KİTİ-84" مصنعة بقدرات وإمكانات محلية بحتة، وأن الاختبار جرى بإشراف قيادة القوات الجوية التركية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على صفحتها في تويتر تسجيل فيديو لعملية الاختبار.

Yerli ve millî imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9WTmjvyC45 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020

وخطت تركيا خطوات كبيرة نحو إنتاج الأسلحة محليا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الصادرات وتقليل اعتمادها على الواردات بنسبة 48% مقارنة بفترة السنوات الخمس السابقة، كما نمت صناعة الطائرات من دون طيار المحلية الصنع خلال السنوات العشر الأخيرة، لتحتل تركيا موقعا بين أول أربع دول في العالم في هذا المجال.

وكان من بين أهداف رؤية عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تصبح تركيا دولة مكتفية ذاتيا من حيث التسليح.