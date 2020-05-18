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بعد زيارته إلى الكويت.. وزير الخارجية العماني في الدوحة مساء اليوم

أمير قطر يستقبل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في زيارة سابقة
أمير قطر يستقبل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في زيارة سابقة
18/5/2020

علمت الجزيرة أن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي سيصل مساء اليوم الاثنين إلى الدوحة وسيلتقي خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المميزة بين السلطنة ودولة قطر، وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني قد أنهى زيارة للكويت قبل ثلاثة أيام سلم خلالها رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

المصدر : الجزيرة

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