بعد زيارته إلى الكويت.. وزير الخارجية العماني في الدوحة مساء اليوم

علمت الجزيرة أن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي سيصل مساء اليوم الاثنين إلى الدوحة وسيلتقي خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المميزة بين السلطنة ودولة قطر، وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني قد أنهى زيارة للكويت قبل ثلاثة أيام سلم خلالها رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.