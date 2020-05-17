كورونا.. خلافات بواشنطن وأعداد الإصابات تتراجع في إيطاليا وإسبانيا وتتجاوز نصف مليون بأميركا اللاتينية

سجلت إسبانيا أدنى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد قبل نحو شهرين، في حين تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة النصف مليون في أميركا اللاتينية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية وفاة 87 بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 27650 شخصا، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231350 حالة مقارنة مع 230698 إصابة أمس.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى نهاية يونيو/حزيران القادم حيث سيتزامن ذلك مع رفع كافة تدابير العزل.

وفي إيطاليا، ذكرت وكالة الحماية المدنية أن عدد الوفيات اليومي جراء جائحة كورونا انخفض إلى 145 اليوم الأحد، في أدنى مستوى له منذ التاسع من مارس/آذار، مقابل 153 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة المدنية كذلك إن الإحصاء اليومي لحالات الإصابة الجديدة تراجع إلى أقل معدل له منذ الرابع من مارس/آذار، وهو 675 من 875 أمس.

لكن الحال على العكس بدول أميركا اللاتينية حيث تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك عتبة النصف مليون، وتخطت الوفيات بالمنطقة 28 ألفا، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى إحصائيات رسمية.

تصاعد الخلاف في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلد الأكثر تضررا من الوباء 87 ألف وفاة اليوم، وكانت الإصابات قد تخطت عالميا أربعة ملايين و700 ألف حالة، والوفيات أكثر من 310 آلاف.

لكن رغم ذلك، فقد شدد وزير الصحة الأميركي أليكس آزار على ضرورة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في بلاده للحيلولة دون تداعيات صحية خطيرة تترتب على إبقاء الاقتصاد مغلقا. من جهة أخرى، أكدت شبكة "سي إن إن" الأميركية وجود خلافات بين البيت الأبيض ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك على خلفية آليات تعقب الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وشروط إعادة فتح الحركة التجارية والأعمال.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد انتقد -في وقت سابق- تعامل مسؤولي بلاده مع جائحة كورونا، في توبيخ علني نادر للإدارة الحالية.