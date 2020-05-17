طائرات مجهولة تقصف مواقع سورية وتوقع قتلى في صفوف مليشيات تابعة لإيران

استهدفت طائرات حربية قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن القصف الذي نفذته طائرات -لا تزال مجهولة حتى اللحظة- أسفر عن مقتل سبعة من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

وأضاف أن عدد القتلى لا يزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.

وتتواجد مليشيات مدعومة من إيران ومقاتلون متحالفون معها بشكل واضح شرق سوريا وجنوب وادي الفرات.

فتش عن إسرائيل

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات في هذا البلد، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أنّ قواته ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها.

وأضاف بينيت أن إيران "دخلت" إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة بهذا البلد منذ 2011، وتسعى إلى "التمركز" على الحدود الإسرائيلية من أجل "تهديد" مدن مثل "تل أبيب والقدس وحيفا".

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تفاصيل عملياتها في سوريا، إلا أنها تشير إلى أن الوجود الإيراني دعما للرئيس بشار الأسد يشكّل تهديدا وأنها ستواصل ضرباتها.