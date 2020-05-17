نجله تحدث عن معاناته بالسجن.. ما سر المكالمة الهاتفية التي وصلت الشيخ سلمان العودة قبيل اعتقاله؟

كشف عبد الله، نجل الداعية السعودي الموقوف الشيخ سلمان العودة، تفاصيل عن المعاناة التي يواجهها والده منذ ليلة توقيفه من منزله بالرياض، في 9 سبتمبر/أيلول 2017.

جاء ذلك في حلقة بعنوان "الشيخ" ضمن "بودكاست السعودية العظمى"، الذي تدعمه منظمة العفو الدولية.

ويأتي بث الحلقة بعد أيام من إذاعة مكالمة هاتفية للشيخ العودة "63 عاما" من داخل محبسه مع كل من والدته وابنته، والتي قال خلالها عندما سئل عن أحواله، "والله بخير الحمد لله. ومبسوط مرّة (جدا)".

المكالمة الأولى من نوعها نشرها حساب معتقلي الرأي على تويتر، الأربعاء، واعتبر مغردون سعوديون أنها تفند مزاعم تعرض الشيخ لسوء معاملة في السجن أو تعرض صحته لخطر.

في مقابل تأكيد آخرين أن قِصَر المكالمة وسرعتها يدلان على معاناة، معتبرين أن حديث الشيخ هو نوع من الطمأنة لأسرته، ولا يعكس حقيقة وضعه.

ليخرج عبد الله، السبت، متحدثا عن معاناة والده المستمرة داخل محبسه، في أول شهادة كاملة للعودة الابن مدتها نحو 23 دقيقة، والتي قال خلالها إن والده لا يزال في الحبس الانفرادي.

وحول ملابسات اعتقال والده، قال عبد الله -الموجود بالولايات المتحدة حاليا- إن "شخصا مجهولا هاتف والده في 9 سبتمبر 2017، وبدأ يتحدث عن المطعم الذي كان فيه يومها والمسجد، وكأنه يوصل له رسالة بأنه مُراقب".

وأضاف أن "المتصل استطرد في أحاديث لا فائدة منها، وكأن هدفه تعطيل الوالد حتى تصل قوات الأمن التي طرقت الباب أثناء المكالمة التي قرر المتصل إنهاءها فجأة بعد أن تحقق مراده".

وتابع عبد الله، "حين فتح والدي الباب كانت هناك مجموعة كبيرة بلباس مدني عرفوا أنفسهم بأنهم أمن دولة. أمسكوا بالوالد على عجل، وطلبوا منه الذهاب معهم، دون أن يخبروه بالسبب أو أن يبرزوا هوياتهم، مؤكدين أن الأمر لن يتعدى ساعات قليلة".

ولفت إلى مرور خمسة أشهر من دون تواصل واتصال مع والده عقب التوقيف وسط ظروف سجن سيئة جدا من بينها تقييد اليدين والرجلين وحرمانه من الأكل، رغم أنه شيخ ستيني.

وأشار إلى أن والده خاض فصلا أكثر رعبا بمحاكمة غامضة في سبتمبر/أيلول 2018 في ظروف سرية.

وأوضح أن والده يواجه 37 تهمة بينها الإفساد في الأرض بتأليب المجتمع ودعوته للتغيير في الحكومة السعودية، والانضمام لاتحادات وجمعيات عالمية وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة.

ووجه عبد الله انتقادات للنيابة العامة والقضاة، مشيرا إلى رفض السلطات حضور أطراف مستقلة لإجراءات التقاضي، مع الإبقاء على والده في الحبس الانفرادي حتى الآن.