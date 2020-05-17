هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا اليوم الأحد تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية، ولكنه لم يحدد هوية هذه السفينة.

وفي تحذير عبر موقعه الإلكتروني، قال المركز إن الهجوم استهدف سفينة في خليج عدن اليوم عند الساعة 12:30 بالتوقيت العالمي.

وتظهر الخريطة المرفقة مع التحذير أن الهجوم وقع قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.

وحث المركزُ السفنَ العابرة بالمنطقة على توخي الحذر. ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ونقلت رويترز عن هذا المركز قوله إن سفينة تعرضت اليوم لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني، ولم يُذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح المركز -في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني- أنه تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي "الحذر الشديد".

ومن جانب آخر، قالت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري إنها الواقعة التاسعة التي جري الإبلاغ عنها في خليج عدن هذا العام.