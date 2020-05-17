بالفيديو: من 11 محورا.. العراق يشن عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم الدولة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق العمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة في محافظات الأنبار (غربا) ونينوى وصلاح الدين (شمالا) وصولا إلى الحدود مع سوريا.

وأوضحت الخلية أن العملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم "أسود الجزيرة" انطلقت من 11 محورا، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبإسناد من طيران الجيش.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أمس لمقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد أن الحشد سيكون له دور كبير في هذه العمليات.

وفي كلمة له في مقر الحشد، حذر الكاظمي من أن تنظيم الدولة يسعى لاستعادة موطئ قدم في العراق، مشيرا إلى أن القوات العراقية لن تسمح له بذلك.

وكانت قوات الجيش قد شرعت، السبت، بحملة مماثلة في محافظة ديالى (شرق) لملاحقة فلول تنظيم الدولة.

وتأتي الحملات العسكرية للجيش العراقي عقب هجمات عنيفة مؤخرا شنها التنظيم في مناطق متفرقة من البلاد واستهدفت بالأخص أفراد الأمن وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم مثلث الموت.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.