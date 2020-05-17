إسرائيل.. العثور على السفير الصيني ميتا داخل منزله

عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني في تل أبيب "دو وي" ميتا صباح اليوم داخل منزله في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لم تتضح بعد أسباب الوفاة لكنها ترجح أن تكون طبيعية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه "في إطار الإجراءات المعتادة توجد وحدات من الشرطة في عين المكان"، وقد باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الوفاة، ولم يصدر لحد الساعة أي تعقيب رسمي من سلطات بكين بشأن الوفاة.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة عن مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم بخدمات الطوارئ، قولهم إن المؤشرات الأولية تبين أن السفير توفي أثناء نومه، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا تظهر أي علامات عنف على جسد السفير، وهو ما يقود المحققين للاعتقاد بأنه توفي جراء سكتة قلبية.

ويبلغ السفير الصيني من العمر 58 عاما، ويعيش بمفرده في منزله، إذ إن أن زوجته ونجله موجودان في الصين. وكان السفير قد وصل لإسرائيل وتسلم مقاليد منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعدما كان سفيرا لبلاده في أوكرانيا من عام 2016 وحتى العام الماضي.

وكان السفير الصيني قد انتقد قبل يومين تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أدلى بها خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، وهاجم فيها الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وجدد اتهامه لبكين بإخفاء معلومات بشأن انتشار جائحة فيروس كورونا.