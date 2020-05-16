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في تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم".. الجزيرة تكشف خفايا احتكار الشركات الكبرى لصناعة اللقاحات

16/5/2020
حصل برنامج "ما خفي أعظم" الاستقصائي على ملف من الوثائق الحصرية التي تكشف الجانب الخفي من عمل الشركات الكبرى التي تحتكر سوق صناعة اللقاحات والأدوية دوليا والتي تنشط حاليا بشكل فاعل وحثيث في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.
 
التحقيق الاستقصائي الذي يحمل عنوان "تجارة الوباء"، والذي سيبث مساء اليوم الأحد عند 10:05 بتوقيت مكة المكرمة، يوثق قضايا مثيرة للجدل تورطت فيها الشركات الكبرى في إنتاج أدوية ولقاحات ضد أوبئة سابقة ولقيت ردودا واسعة وأثارت تساؤلات عدة حول شفافية ونزاهة هذا القطاع.
 
وفي حلقته الجديدة، تمكن البرنامج الذي يقدمه الزميل تامر المسحال من الوصول إلى علماء وباحثين ومحققين يروون شهاداتهم للجزيرة في هذه القضية.
 
المصدر : الجزيرة

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