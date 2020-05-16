بذكرى النكبة.. فلسطيني يواجه ساكن منزله المغتصب في حيفا

رافقت الجزيرة الفلسطيني خليل درويش أبو سمير في زيارة إلى مسقط رأسه في قرية إجزم (جنوب مدينة حيفا) التي هجّره الاحتلال منها في نكبة عام 1948.

ولم تخرج عائلة أبو سمير إلى الشتات كحال كثير من الفلسطينيين، بل عاشت في قرية الفريديس المحاذية لقرية إجزم داخل الخط الأخضر.

وخلال الزيارة، واجه أبو سمير مع زوجته زوجين إسرائيليين يقيمان في المنزل الذي أقيم على أنقاض داره المغتصبة.

وقد أحيا الفلسطينيون أمس الجمعة (15 مايو/أيار) الذكرى 72 للنكبة، حيث أطلقت صفارات الإنذار مدة 72 ثانية، ورفعت الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء.

وبسبب وباء كورونا، اكتفى الفلسطينيون بإقامة فعاليات على المنصات الرقمية تشرح جوانب النكبة، بينما يواجهون هذا العام مخططا إسرائيليا لضم أجزاء من الضفة الغربية.