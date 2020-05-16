بالصور- أول رئيس حكومة عراقية يفعل ذلك.. الكاظمي يرتدي زي الحشد الشعبي

ارتدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زي هيئة الحشد الشعبي خلال زيارته مقر الهيئة اليوم السبت، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس حكومة عراقية بزي الحشد الشعبي، ولم يرتده من قبله رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي وعادل عبد المهدي.

وأظهرت بعض الصور الكاظمي خلال زيارته مقر الهيئة في بغداد وهو ينزع زيه المدني ويرتدي بدلا عنه زي الحشد الشعبي العسكري.

وقال الكاظمي في صفحته على فيسبوك إنه بحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التحديات الأمنية وسبل مواجهة خطر تنظيم الدولة المتزايد.

وحذر الكاظمي من وجود بعض ما وصفها بالأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد والدولة، مشددا على أن هذا التشكيك يجب أن يتوقف.

وأضاف أن الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وأن الانتقاص من تضحياته من قبل أي جهة كانت أمر مرفوض تماما، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يحذر من وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة، ويؤكد إن هذا التشكيك يجب أن يتوقف، وأن الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماماً. pic.twitter.com/pEgnqnJZOG — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 16, 2020

يشار إلى أن كتائب حزب الله العراقي المنضوية ضمن الحشد الشعبي هاجمت الكاظمي في وقت سابق واعتبرته غير مؤهل لقيادة الحكومة العراقية، كما اتهمته بالمشاركة في عملية اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي بتقديم معلومات استخبارية للولايات المتحدة.