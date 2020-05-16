لوموند: السعودية عاجزة عن الخروج بشرف من وحل اليمن

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن السعودية تبحث عن مخرج مشرف من المستنقع اليمني، ولكن العديد من الصراعات والجبهات عبر الخريطة السياسية والعسكرية للبلاد الممزقة بعد خمس سنوات من الحرب، تقطع عليها الطريق، مما يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة. ففي الشمال –كما تقول الصحيفة- يتجاهلها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويواصلون هجماتهم، في حين تصاعد التوتر في الجنوب حول العاصمة المؤقتة عدن بعد إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تقرير المصير أواخر أبريل/نيسان الماضي. وأوضحت لوموند أن هذا المجلس يطمح إلى تحقيق مشروع دولة مستقلة، أو على الأقل إقليم مستقل داخل حدود ما كان يعرف -قبل توحيد البلاد عام 1990- بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، علما بأن الجنوبيين رسميا جزء من الجبهة التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين، إلا أنهم يعارضون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "اللاجئ" في الرياض، حسب الصحيفة. وأشارت إلى أن تصريحات المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه تقرير المصير وحالة الطوارئ، لا تغير شيئا على أرض الواقع، لأن ميزان القوى كان لصالحه على المستوى الأمني، ولكنه لا يمكنه السيطرة على المؤسسات الرئيسية للدولة رغم تحركات قواته قرب البنك المركزي في عدن. ومع ذلك، فإن هذه التوترات الجديدة داخل المعسكر المناهض للحوثيين تشكل عبئا إضافيا على الرياض التي يبدو أن جهودها الدبلوماسية على الساحة اليمنية محكوم عليها بالفشل، كما يرى كاتب المقال ألان كافال. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصلت السعودية -بعد اشتباكات بين أنصار حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي- على ما عرف باتفاق الرياض، الذي وصف بأنه غير دقيق وطموح بشكل مفرط، لأنه يسعى لتنظيم تقاسم السلطة بين الطرفين، إلا أنه بقي حبرا على ورق. إحباط المهمشين

ويقول المتخصص في جنوب اليمن والباحث بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن ثانوس بيتوريس إن "تصريح الجنوبيين هو قبل كل شيء رمزي، ويهدف إلى تذكير السعوديين بأنهم لا يستطيعون إدارة الجنوب دون مراعاة مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، وإجبار هادي على التنازلات". وتحقيقا لهذه الغاية -كما يضيف الخبير- "يكفي الجنوبيين دعما، عدم شعبية الحكومة الرسمية في عدن وما حولها، والدعم الشعبي الذي يتمتعون به هناك، خاصة أن إعلانهم جاء بعد فيضانات غزيرة تُرك فيها سكان المدينة الجنوبية لحالهم، مما أثار إحباط من يرون أنفسهم في الجنوب مهملين ومهمشين ومسيطرا عليهم منذ توحيد البلاد". ويتمتع المجلس الانتقالي بميزة أخرى -كما يقول الكاتب- هي أن قواته تتلقى منذ العام 2015 دعما لا يتزعزع من الإمارات التي انسحبت رسميا من الأراضي اليمنية، ولكن بعد أن رفعت القدرات العسكرية للجنوبيين وجهزتهم ودربتهم، مما سمح لهم بالسيطرة على المحافظات الجنوبية الغربية، حيث يمارسون نفوذهم في المؤسسات المدنية، رغم أن الموظفين فيها لا يزالون يتلقون رواتب من حكومة هادي. ومع ذلك -يقول الكاتب- فإن الهيمنة لا تعني السيطرة، لأن المجلس الانتقالي الجنوبي بدون الإمارات، لا يملك الموارد اللازمة لدفع رواتب مقاتليه، كما أن إعلانه تقرير المصير لم يرحب به في جنوب البلاد، حيث لا يزال هادي يتمتع بدعم كبير، لا سيما في محافظة أبين التي نشأ فيها.

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