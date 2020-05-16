حماس تثمّن دعوة أممية للإفراج عن الأطفال بسجون إسرائيل

ثمّنت حركة حماس -اليوم السبت- دعوة مسؤولين أممين إسرائيل للإفراج الآمن عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين داخل سجونها، خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع "ندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الصحية الدولية، لممارسة الضغط على الاحتلال الصهيوني، للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال".

وحمّل القانوع "الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم".

وكانت الأمم المتحدة دعت إسرائيل إلى "الإفراج الآمن عن الأطفال المعتقلين داخل سجونها"، معربة عن قلقها البالغ إزاء مواصلة اعتقالهم خلال أزمة كورونا.

وطالبت المنظمة الأممية إسرائيل بتعليق عمليات إدخال أي طفل جديد إلى مراكز التوقيف.

وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن عدة مسؤولين أممين أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الأطفال الذين تعتقلهم إسرائيل.

وهؤلاء المسؤولون هم: منسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لليونيسيف بفلسطين جنيفيف بوتان، ورئيس مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس هينان.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلا، و700 مريض.‎