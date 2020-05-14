في مكالمة عائلية.. سلمان العودة يؤكد من سجنه بالسعودية أنه بصحة جيدة

أعلن نجل الشيخ سلمان العودة أن جلسة الحكم على والده ستعقد خلال ساعات، بعد تأجيلها عدة مرات، وقال إن محاكمة والده سرية ولا يحضرها أحد من المحامين أو المراقبين.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لمكالمة صوتية أجرتها عائلة الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة معه وهو في أحد السجون السعودية، أكد خلالها أنه بصحة جيدة.
وبث الفيديو حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر، وهو حساب معني بحقوق المعتقلين السياسيين في السعودية.
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ويتضح من المكالمة أنها أجريت في رمضان، ويقول فيها العودة إنه بخير وبحالة جيدة.
وكان عبد الله العودة نجل الداعية السعودي قد كشف في أواخر العام الماضي أن والده يتعرض في سجون السلطات السعودية إلى معاملة تصنّف دوليا على أنها تعذيب.
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واعتقلت السلطات الشيخ العودة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعقتالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.