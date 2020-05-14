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معارضة|سياسة|سعودية

في مكالمة عائلية.. سلمان العودة يؤكد من سجنه بالسعودية أنه بصحة جيدة

13/5/2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لمكالمة صوتية أجرتها عائلة الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة معه وهو في أحد السجون السعودية، أكد خلالها أنه بصحة جيدة.

وبث الفيديو حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر، وهو حساب معني بحقوق المعتقلين السياسيين في السعودية.

ويتضح من المكالمة أنها أجريت في رمضان، ويقول فيها العودة إنه بخير وبحالة جيدة.

وكان عبد الله العودة نجل الداعية السعودي قد كشف في أواخر العام الماضي أن والده يتعرض في سجون السلطات السعودية إلى معاملة تصنّف دوليا على أنها تعذيب.

واعتقلت السلطات الشيخ العودة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعقتالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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