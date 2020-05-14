في مكالمة عائلية.. سلمان العودة يؤكد من سجنه بالسعودية أنه بصحة جيدة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لمكالمة صوتية أجرتها عائلة الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة معه وهو في أحد السجون السعودية، أكد خلالها أنه بصحة جيدة.

وبث الفيديو حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر، وهو حساب معني بحقوق المعتقلين السياسيين في السعودية.

🔴 عاجل

مكالمة بالصوت للشيخ د. #سلمان_العودة من داخل سجنه مع والدته وابنته غادة.#ليلة_القدر pic.twitter.com/nqcqBpXR5L — معتقلي الرأي (@m3takl) May 13, 2020

ويتضح من المكالمة أنها أجريت في رمضان، ويقول فيها العودة إنه بخير وبحالة جيدة.

وكان عبد الله العودة نجل الداعية السعودي قد كشف في أواخر العام الماضي أن والده يتعرض في سجون السلطات السعودية إلى معاملة تصنّف دوليا على أنها تعذيب.

د. عبدالله العودة: تعرض والدي الشيخ #سلمان_العودة لمعاملة في السجن تُصنف دولياً على أنها تعذيب، فقد كان يُحرم من النوم عدة أيام ويُترك مقيداً في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد فيضطر لفتح الكيس بفمه! pic.twitter.com/mguM6MQjJs — معتقلي الرأي (@m3takl) December 31, 2019

واعتقلت السلطات الشيخ العودة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعقتالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.