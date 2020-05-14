تحفظ على انقلاب البشير 1989.. رحيل القيادي الإسلامي الطيب زين العابدين

توفي اليوم الخميس القيادي الإسلامي السوداني الطيب زين العابدين، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد معاناة مع المرض، ونعى الراحلَ رئيسُ الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال حمدوك "ننعى بقلب ملؤه الحزن والأسى البروفيسور الطيب زين العابدين، أحد رموز العلم والمعرفة وصاحب الكعب العالي في المبادئ والأخلاق السياسية".

والطيب زين العابدين من مواليد مدينة الدويم (وسط) عام 1939، وقد تخرج في كلية الآداب بجامعة الخرطوم، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة لندن، ودرجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية أيضا.

ترأس زين العابدين مجلس شورى الحركة الإسلامية في الفترة من 1978 إلى 1984، ويعد الراحل من الإسلاميين القلائل الذين تحفظوا على انقلاب 1989 بقيادة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وعقب انقلاب البشير، غادر زين العابدين السودان للعمل بالجامعة الإسلامية العالمية في باكستان، نائبا لرئيس الشؤون الأكاديمية، وعميدًا لكلية الشريعة والقانون، إلا أنه عاد مجددا، وتم تعيينه بقسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، وحاز على درجة الأستاذية منها عام 1997.