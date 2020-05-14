شهيد برصاص الاحتلال في الضفة لاتهامه بمحاولة دهس جنود

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بقتله فلسطينيا بالرصاص جنوبي الضفة الغربية، وقال إنه كان يحاول تنفيذ عملية دهس ضد جنوده، وذلك بعد يوم من استشهاد فتى خلال مواجهات.

وذكر بيان للجيش أن "المهاجم قاد سيارته بأقصى سرعة باتجاه الجنود بالقرب من حاجز عسكري قرب نجوهوت"، وهي مستوطنة إسرائيلية بالقرب من مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية).

وأضاف أن جنديا إسرائيليا أصيب ونُقل إلى المستشفى، في حين قتل جندي آخر السائق الفلسطيني.

وفي وقت لاحق، قالت منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية إن السائق الفلسطيني قُتل بعد إصابته برصاص الجنود الإسرائيليين، في حين أُصيب جندي إسرائيلي بجراح متوسطة جراء دهسه.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إنها أُبلغت من جهاز الارتباط المدني الفلسطيني باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوّا (غرب مدينة الخليل).

ويأتي ذلك بعد استشهاد فتى فلسطيني (15 عاما) وإصابة أربعة شبان آخرين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في مخيم الفوار (جنوب الضفة الغربية) صباح أمس الأربعاء.

وأعلن الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي بعدما رُشق بحجر خلال انسحاب القوات من بلدة يعبد (غرب مدينة جنين) إثر تنفيذها حملة اعتقالات.

ويتزامن هذا التصعيد بين الجانبين مع أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية مساء اليوم، حيث يترأس بنيامين نتنياهو الحكومة -التي مدتها ثلاث سنوات- 18 شهرا، قبل أن يتخلى عن المنصب لمنافسه السابق بيني غانتس.