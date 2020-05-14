أوكرانيا.. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن معارض مصري وعدم ترحيله

صفوان جولاق-أوكرانيا

خرجت قضية اعتقال الشاب المصري معتز محمد من منصات الإعلام إلى ساحات الحقوقيين، حيث نظم نشطاء وقفة اليوم الخميس أمام مقر جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا.

معتز (27 عاما) كان قد اعتقل في 7 مايو/أيار الجاري بحجة أن اسمه مدرج في قائمة الشرطة الدولية (إنتربول)، ولمح جهاز الأمن إلى أنه يعتزم ترحيله إلى مصر التي تطالب به، حيث يتهم هناك بقضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وطالب المشاركون في الوقفة بإنهاء ما اعتبروه اعتقالا تعسفيا يتنافى مع مبادئ حرية التعبير والديمقراطية في البلاد.

وقال الناشط الحقوقي بافلو بافلو فيدوسوف "نحن أمام قضية اضطهاد سياسي تصدره مصر إلى داخل أوكرانيا، على الأرجح هذا هو السبب الحقيقي لطلب اعتقال وتسليم الشاب معتز".

بينما أكد فولوديمير كوستينكو محامي معتز أن العديد من القواعد الإجرائية انتهكت باعتقال معتز ومحاكمته، وفي مقدمتها وضعه في مركز احتجاز قبل محاكمته.

وأضاف أن الجانب المصري لم يقدم أي أدلة على أي جريمة، ولم يقدم أي وثائق إلى المحكمة تبرر اعتقال معتز.

وقال إن "من الواضح أن أسباب اعتقاله ذات دوافع سياسية فقط، لأنه لا توجد أسباب قانونية لذلك، فقد اتخذ معتز موقفا رافضا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وتابع "ادعاءات جهاز الأمن الأوكراني بأن معتز كان يمارس في أوكرانيا أنشطة متطرفة، وأنه دعا إلى الإرهاب لا أساس لها من الصحة، حيث لا توجد معلومات أو أدلة أو إجراءات جنائية ضده بهذا الشأن، ولم يتم ذكرها أمام المحكمة قبل أيام".

حقوقيون: الأمن الأوكراني لم يقدم أي أدلة على اتهامه معتز بالإرهاب (الجزيرة)

بدورها، قالت زوجته أناستاسيا "لقد عاش معتز حياة هادئة وسلمية، وانخرط في بعض الأعمال التجارية، ولم يضر أحدا، ولم يظهر قط ميولا راديكالية أو تأييدا لأي حركات متطرفة".

وأضافت أن "معتز شخصيا تقدم خلال السنوات القليلة الماضية بطلبات متكررة لدى السفارة المصرية في أوكرانيا، وتلقى وثيقة رسمية بعدم وجود سجل جنائي ضده في مصر، للحصول على وثيقة إقامة دائمة استلمها فعلا في سبتمبر/أيلول 2019".

يذكر أن اعتقال الشاب معتز جاء وكأنه "كبش فداء" بواجهة "الإرهاب"، فقد تم بعد ساعات قليلة من اجتماع بين نائب وزير الخارجية الأوكراني وسفير مصر لدى أوكرانيا ناقشا خلاله مسألة إعادة السجين الأوكراني إدوارد شيكوش المحكوم عليه بالسجن 25 سنة في مصر منذ مارس/آذار 2012 بتهم تتعلق بتهريب السلاح وتنظيم أعمال شغب جماعية.

يشار إلى أن معتز اعتقل في يناير/كانون الثاني 2014، وخلال فترة الاعتقال تعرض للتعذيب الشديد بحسب مقربين منه، قبل أن يثبت القضاء براءته من تهمتي حيازة السلاح وقتل طفل، حيث سافر إلى أوكرانيا بهدف الدراسة.