"أسوأ إدارة" و"بث الرعب".. اتهامات متبادلة بين بومبيو وروحاني

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إيران باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" ونشر "الإرهاب" عبر العالم "وشعبها يعاني من أزمات صحية واقتصادية".

من جهته، اتهم الرئيس الإيراني بومبيو بالجهل، والإدارة الأميركية بأنها الأسوأ في تاريخ أميركا.

وصرح بومبيو بذلك فور وصوله إلى إسرائيل اليوم في زيارة تستغرق أقل من يوم، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وأضاف أن الإيرانيين يستخدمون حتى خلال أزمة الوباء والأزمة الاقتصادية "موارد نظام آية الله"، لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، في وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة من أجل البقاء "وهذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

ضم المستوطنات

ويجري بومبيو مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين تشمل خطة الحكومة الإسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية، وملف إيران، وتخفيض الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

والتقى بومبيو في زيارته الأولى للخارج -التي تأتي بعد حوالي شهرين بسبب وباء كورونا- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، ولم يكن أي منهما يضع كمامة واقية.

وقال نتنياهو إن زيارة بومبيو "شهادة على قوة تحالفنا".

‪روحاني اتهم بومبيو بالجهل والإدارة الأميركية بأنها الأسوأ في التاريخ‬ (الأوروبية)

وأشاد رئيس الوزراء بالضغوط الأميركية المستمرة على إيران في ظل استمرار "مخططاتها وأعمالها العدوانية ضد الأميركيين والإسرائيليين وضد الجميع في المنطقة".

قلق إسرائيلي من إيران

وتنظر إسرائيل بقلق لدعم طهران نظام الرئيس السوري بشار الأسد وللنفوذ الإيراني في سوريا المجاورة لها، مما دفعها إلى التأكيد مرارا أنها لن تسمح بوجود عسكري إيراني على حدودها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في 6 مايو/أيار مايو الجاري إن إسرائيل ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها، وذلك بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الاسرائيلي على الأراضي السورية واستهدفت -بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان- مواقع إيرانية أو مجموعات مسلحة موالية لها تقاتل إلى جانب القوات السورية.

روحاني: أسوأ إدارة في التاريخ

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأميركية الحالية أثبتت أنها أسوأ حكومة في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفا في تصريح له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية أن "الفظاعة الأميركية ومحاربتها لحقوق الإنسان غير مسبوقتين في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف روحاني أنه لا يذكر أن البيت الأبيض شهد رئيسا وحكومة أسوأ من الحكومة الراهنة في أميركا "مجموعة من الأشخاص الذين لا يدركون شيئا في السياسة، انظروا وركزوا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي الذي يبدو أنه لا يفهم شيئا من السياسة، وبعض الدول الرجعية في جنوب البلاد أيضا لم يشهد التاريخ حكاما مثلهم، خاصة في إحدى الدول التي لم نر حكاما أسوأ منهم في منطقتنا".