الناس يخشونه وهؤلاء يسعون للإصابة به.. قصة سجناء أميركيين مع كورونا

قال قائد الشرطة المحلية في بلدة قريبة من مدينة لوس أنجلوس إن تسجيلا مصورا بكاميرا للمراقبة أظهر مجموعة من السجناء وهم يتناوبون على التنفس من نفس القناع، معتقدين خطأ أنهم سيتم إطلاق سراحهم إذا أصيبوا بكوفيد-19.

وقالت مجلة لوبس الفرنسية -المعروفة سابقا بلونوفل أوبسرفاتور- إن هذه الصور تم التقاطها في منتصف أبريل/نيسان الماضي في وحدتين من سجن كستايك، على بعد حوالي أربعين ميلا شمال لوس أنجلوس.

وفي المقطع الأول، يظهر السجناء -بحسب قائد شرطة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا- وهم في طوابير يشربون الماء الساخن خارج مستشفى السجن، في محاولة لرفع درجة حرارتهم بشكل مصطنع للتظاهر بأن لديهم أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مقطع آخر -وفقا لنفس المصدر- يشاهد السجناء وهم يشربون من نفس الكوب المعد للاستعمال مرة واحدة، كما يشاهَدون وهم يتناوبون على التنفس في نفس القناع.

وقد فُتح تحقيق في الموضوع، بحسب فيلانويفا، وتبين بعد الاختبار أن 21 من المحتجزين في هاتين الوحدتين فقط، كانت نتيجة فحصهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19″، بعد أسبوع واحد من ظهور مقطع الفيديو.

إطلاق سراح الآلاف