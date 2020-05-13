بالفيديو.. فرح بعودة الصلاة بجوامع السليمانية العراقية بعد تراجع كورونا

أعرب العديد من سكان مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق عن فرحهم بالعودة للصلاة في المساجد وخاصة في شهر رمضان المبارك (الذي يمتاز عادة بكثرة رواد المساجد)، بعد انقطاع تجاوز الشهرين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال السكان إن الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في إقليم كردستان بعد إعادة فتح المساجد والمطاعم.

ويأتي الإجراء من قبل حكومة الإقليم بعد تراجع كبير في عدد حالات الإصابة النشطة المسجلة يوميا.

وكانت سلطات الإقليم قد خففت بالفعل قيود العزل الشهر الماضي، بما سمح للشركات الأساسية بإعادة فتح أبوابها.

وتوافد المصلون على المسجد الكبير في السليمانية للمشاركة في صلاة الجماعة بالمسجد للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأعرب علاء أحمد -وهو أحد المصلين- عن فرحته العارمة بالعودة للصلاة في جامع السليمانية الكبير بعد انقطاع طويل بسبب فيروس كورونا، وأشار إلى أنه روعيت أثناء الصلاة الفواصل بين المصلين بحيث تكون المسافة بمقدار متر بين الشخص والآخر.

من جانبه قال قميران محمد -وهو صاحب مطعم في السليمانية- إن مطعمه أعيد فتحه تحت إشراف مديرية الصحة التي تواصل مراقبة الوضع في المدينة.

وأضاف أن أعماله تكبدت خسائر فادحة خلال فترة الإغلاق، وأنه لا يزال يأمل في الحصول على تعويض مالي.