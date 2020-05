أحمد بن مساعد الجراح.. دبلوماسي سعودي يعيد الكشف عن اسمه زخم محاكمات 11 سبتمبر

EXCLUSIVE: In court filing, #FBI accidentally reveals name of #Saudi official suspected of directing support for 9/11 hijackers https://t.co/4Ss400VNd9 يقول الخبر أن نشر اسم #مساعد_الجراح

وعلاقته بأحداث سبتمبر لم يكن مقصودًا.

قصة جديدة ولا أظن إظهار اسمه كان بالخطأ.! — Yahya Assiri يحيى عسيري #مقسطون (@abo1fares) May 13, 2020