أغلق نوافذ بعضها بالكامل.. جسر ملاصق لعمارات سكنية يثير سخرية المصريين

تفاعل واسع وسخرية كبيرة ممزوجة بالغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بسبب بناء أحد الجسور ملاصقا للعقارات في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، في حين قالت الحكومة المصرية إن تلك العقارات مخالفة، وستتم إزالة بعضها.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لجسر تحت الإنشاء يلاصق العقارات بشكل أدى إلى إغلاق نوافذ بعضها بالكامل، وذلك في حي نصر الدين بشارع الهرم الشهير، وهو جسر يستهدف تخفيف الاختناق المروري بالمنطقة، ويربط بين طرفي الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى.



وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع الصور المتداولة، ونظرا لغرابة الأمر شكك البعض في صحتها، لكن مع مرور الوقت وتتابع الصور وتأكيد سكان المنطقة، تحول التشكيك إلى سخرية وغضب.

وتداول النشطاء النكات والصور الساخرة لما يمكن أن يحدث لسكان تلك العقارات بسبب الجسر الملاصق للنوافذ.

وعبر مغردون عن غضبهم مما وصفوه بالإهمال وعدم التخطيط، وإهدار المال العام في مشروعات قد تحتاج إلى تعديلات مستقبلية.

وانتقد بعضهم تركيز نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء الجسور فقط، دون مراعاة باقي البنية الأساسية التي تعاني من التدهور.

وتحدث آخرون عن علاقة الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري بالمشروع، منتقدين ضغط السيسي على الهيئة لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات في أقل وقت، وهو ما تسبب في انهيار بعض الجسور أثناء الإنشاء، مثل جسر ميدان رابعة، وانهيار بعض الطرق بسبب السيول والأمطار.

نتعلم من الصوره دي؟ إنك لما تشتري شقه في مصر ابعد عن الدور الأول والتاني والتالت والرابع والخامس علشان ممكن مسؤل حكومي يفقعك كوبري من غير داعي ويسكنك حرفياً تحت الكوبري .! pic.twitter.com/oateOEs6NP — حازم أبو حفيظه (@7azemonline) May 11, 2020

#كوبري_العمرانية

لما تكون شقتك فوق كوبرى العمرانيه مباشرة والعربيات رايحه جايه طول الليل وانت مش عارف تنام pic.twitter.com/IHK0bqiSsF — ناصر العمده (@naser_elomda500) May 11, 2020

#كوبري_العمرانية

ازاي هقنع اولادي واحفادي فيما بعد لو عشت وشوفتهم اني كنت شايف الكوبري الجديد دا اللي بيتعمل في العمرانية الغربية في اتجاه فيصل تقاطع شارع الهرم واللي منفذها الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة المصرية وساكت…

واخدلي بالك انت pic.twitter.com/XLViXw6TPg — أبو أسماء (@apw_asmaa) May 11, 2020

خبطو على الناس اللى هناك دى قولهم يلمو الغسيل عشان بنعملهم كوبرى❤ pic.twitter.com/JH6H6b05DA — 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️🅴🆁🅾️ (@Amrmerojust) May 11, 2020

مهزلة بجد!!

معقول مفيش تخطيط للدرجة دي؟ ولا رسومات هندسية للموقع حتى؟ هو الهوس والشغف بالكباري وصل إلى هذا الحد؟ زي لما حد يكون متيم بحاجة فيبقى مش شايف غيرها قدامه؟! شر البلية ما يضحك، ولكنه ضحك كالبكاء كما قال المتنبي، وما اكثره مؤخرا#كوبري_العمرانية pic.twitter.com/SN1OZerLUo — Wafaa Sabry (@Wafaa_M_Sabry) May 12, 2020

وعلى الجانب الحكومي، قال أحد المهندسين التنفيذيين لمشروع الجسر إن أربعة عقارات مخالفة هي التي أدت إلى تلاصق الجسر بها، وذلك نظرا لخروجها عن خط التنظيم في الشارع.

وحسب الصحف المحلية، فقد أكد المسؤول -الذي لم تكشف عن اسمه- أن المسافة بين العقارات والمحور في باقي الأجزاء ثلاثة أمتار، وهو ما سيظهر بعد انتهاء الأعمال.

كما قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن "هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العقارات المتضررة من المحور التي ستتم إزالتها، ولكن هناك عقارات مخالفة لا تعويض لها". غير أن مالك أحد العقارات الملاصقة للجسر، أكد حصول جميع العقارات على التصاريح القانونية اللازمة للبناء، والتزام الجميع بالمسافة التي حددتها السلطات المحلية، مطالبا بتعويض المتضررين من الجسر، وذلك في منشور على حسابه بموقع فيسبوك.

كما انتقد مغردون رواية السلطة حول العقارات المخالفة، مؤكدين أن الحل كان في إزالتها قبل البناء.

الحكومة ردت وقالت ان العمارات مخالفة

وهنا افتكرت المثل الشعبي اللي بيقول(قالوا للراجل مراتك بتخونك مع فلان النجار رد وقال و الله لا نجار و لا بيفهم في النجاره)#كوبري_العمرانية@MR_Tamer_T @kalnaga @Cairo67Unedited @amrelhady4000 @MeemMagazine @BBCArabic @marim7869 @TurkiShalhoub https://t.co/hcfLbjtB8k — The Patriot 🇪🇬🇬🇧 (@No_One2501) May 12, 2020 وتقدم عضو مجلس النواب عن المنطقة محمد فؤاد ببيان عاجل موجه إلى رئيس الحكومة ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن أزمة الجسر التي أثارت ضجة واسعة.

كما أوضح النائب أن المسؤولين في محافظة الجيزة شكلوا لجنة لمراجعة الإنشاء على الطبيعة وتقديم تقرير بذلك.

وكالعادة لم يخل الأمر من مدافعين عن السلطة، ومنتقدين لحملة السخرية من الجسر، حيث تسابق البعض في نقل صور لجسور عالمية تخترق المباني.

واتهم البعض المعارضة المصرية بتصيد الأخطاء في محاولة لإثارة الرأي العام ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهوين من مشروعات الطرق والجسور التي تشهدها مصر حاليا، ويعتبرها السيسي أهم إنجازاته.