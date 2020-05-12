أغلق نوافذ بعضها بالكامل.. جسر ملاصق لعمارات سكنية يثير سخرية المصريين

لا يتوقف النظام في مصر عن طرح وعود بإنشاء مشروعات قومية كبرى، يرى اقتصاديون أنها ستجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، في حين يرى آخرون أنها مجرد أوهام لتخدير الشعب.
تفاعل واسع وسخرية كبيرة ممزوجة بالغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بسبب بناء أحد الجسور ملاصقا للعقارات في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، في حين قالت الحكومة المصرية إن تلك العقارات مخالفة، وستتم إزالة بعضها.
وتداول رواد مواقع التواصل صورا لجسر تحت الإنشاء يلاصق العقارات بشكل أدى إلى إغلاق نوافذ بعضها بالكامل، وذلك في حي نصر الدين بشارع الهرم الشهير، وهو جسر يستهدف تخفيف الاختناق المروري بالمنطقة، ويربط بين طرفي الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى.
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كما قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن "هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العقارات المتضررة من المحور التي ستتم إزالتها، ولكن هناك عقارات مخالفة لا تعويض لها".
غير أن مالك أحد العقارات الملاصقة للجسر، أكد حصول جميع العقارات على التصاريح القانونية اللازمة للبناء، والتزام الجميع بالمسافة التي حددتها السلطات المحلية، مطالبا بتعويض المتضررين من الجسر، وذلك في منشور على حسابه بموقع فيسبوك.
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وتقدم عضو مجلس النواب عن المنطقة محمد فؤاد ببيان عاجل موجه إلى رئيس الحكومة ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن أزمة الجسر التي أثارت ضجة واسعة.
كما أوضح النائب أن المسؤولين في محافظة الجيزة شكلوا لجنة لمراجعة الإنشاء على الطبيعة وتقديم تقرير بذلك.
وكالعادة لم يخل الأمر من مدافعين عن السلطة، ومنتقدين لحملة السخرية من الجسر، حيث تسابق البعض في نقل صور لجسور عالمية تخترق المباني.
واتهم البعض المعارضة المصرية بتصيد الأخطاء في محاولة لإثارة الرأي العام ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهوين من مشروعات الطرق والجسور التي تشهدها مصر حاليا، ويعتبرها السيسي أهم إنجازاته.