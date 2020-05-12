في الذكرى الـ72 للنكبة.. عندما حارب العرب واستشهدوا في فلسطين

الترشيحاني فلسطيني لاجئ حملته تغريبة الشعب المشرد طفلا بمركب مهاجرين تنقل به من بلد لآخر، كما هي حال ملايين الفلسطينيين، قبل أن يدركه الموت ليلة أمس في ذكرى "يوم الأرض".
فادي العصا-بيت لحم
يُنقش العلم الأردني على جدارية حجرية موضوعة عند مدخل مقبرة بلدة العبيدية شرق بيت لحم جنوب شرق القدس المحتلة تحمل أسماء شهداء قاتلوا تحت لواء الجيش الأردني في إحدى المعارك ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي.
ويحيي أهل البلدة كل عام ذكرى استشهاد تسعة من أبنائها كانوا ضمن أكثر من سبعين جنديا استشهدوا في المعركة التي استمرت قرابة تسع ساعات متواصلة في بلدة حوسان غرب بيت لحم، ويرفعون العلم الأردني إلى جانب العلم الفلسطيني، وهم يشعرون بالفخر بقتال العرب معهم دفاعا عن وطنهم.
وكان الجيش الأردني هو الجيش العربي الوحيد الذي تبقى بعد قيام دولة إسرائيل على 78% من فلسطين التاريخية عام 1948، وكان ينضوي تحت رايته آنذاك آلاف من الأردنيين والفلسطينيين.
جنود وقادة عرب
ويقول الحاج يونس جدوع -وهو أسير أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي عايش تلك الأحداث- إن استبسالا منقطع النظير أبداه الجنود العرب في فلسطين، سواء قبل النكبة الفلسطينية أو بعدها.
ويستذكر جدوع المعركة التي كانت تحت قيادة الضابط الأردني عبد الله عبد الهادي، وتعتبر واحدة من المعارك التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الجيش الأردني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في خمسينيات القرن الماضي ردا على استهداف الفلسطينيين المستوطنات في النقب.
وعدّد جدوع للجزيرة نت عشرات المعارك التي شارك فيها الجنود العرب في فلسطين وسقط على إثرها مئات الشهداء، ويحتفي الفلسطينيون -كل في منطقته- بهذه القبور كشواهد على مرحلة مهمة عاشوها إلى جانب العرب الذين قاتلوا معهم.
وفاء للشهداء
صحبنا جدوع إلى مقبرة أخرى في قرية دار صلاح القريبة، وتضم المقبرة رفات جنود أردنيين قاتلوا في حرب يونيو/حزيران 1967، كان جدوع قد نقل حينها مع إمام مسجد من بيت ساحور جثامينهم من القدس وتم دفنهم في المنطقة، حيث أقيم نصب تذكاري إحياء لذكرى هؤلاء الشهداء.
وفي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة أقام الفلسطينيون قرية سميت "قرية الشهداء" قرب مقبرة لشهداء الجيش العراقي الذين شاركوا في معركة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان النكبة عام 1948.
ويقول المؤرخ الفلسطيني ياسين السعدي للجزيرة نت إن هناك 58 قبرا لشهداء الجيش العراقي، منهم 44 تعرف هوياتهم ونقشت أسماؤهم على شواهدها، و14 قبرا بدون أسماء، لعدم معرفة هويات أصحابها، فسيّج الفلسطينيون المكان وأقاموا نصبا تذكاريا تخليدا لذكراهم، ورسموا العلم العراقي على قبورهم.