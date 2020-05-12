في ظل انهيار المفاوضات.. السودان يرفض مقترح إثيوبيا للاتفاق جزئيا بشأن سد النهضة

شدد السودان اليوم على أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي شامل بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي والمتوقع في يوليو/تموز المقبل، وذلك ردا على مقترح أديس أبابا توقيع اتفاق جزئي بشأن عملية الملء الأول للسد.

وقالت وزارة الري السودانية في تعميم لها اليوم إن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات، وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وذكرت تعميم وزارة الري أن موقف الخرطوم ورد في خطاب لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في رده على رسالة من نظيره الإثيوبي آبي أحمد، والمتعلقة بمقترح إثيوبي لتوقيع البلدين اتفاقا جزئيا للملء الأول.