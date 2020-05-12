إشادة أوروبية بمنح "القطرية" تذاكر مجانية لجنود "الجيش الأبيض"

ثمّن الاتحاد الأوروبي مبادرة الخطوط الجوية القطرية بمنح مئة ألف تذكرة مجانية للعاملين في القطاع الصحي في مختلف دول العالم؛ اعترافا بجهودهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورحب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو -في تصريح نشره على حسابه في تويتر- بمبادرة الخطوط القطرية، قائلا إنها نبأ سار ومرحب به، مؤكدا أن العاملين في قطاع الصحة "يحدثون الفارق ويستحقون كل التقدير والثناء".

Health professional deserve our praise & gratitude. This initiative is a welcome news.Our efforts to repatriate EU citizens wouldn’t be so fruitful w/out support from intl airlines, incl. notably @qatarairways with flights to Europe even during the most difficult times شكراً https://t.co/LCH6wjntiy pic.twitter.com/2Rl18WHhRm — Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 12, 2020

وأكد ستانو أن جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الأوروبيين العالقين في الخارج لم تكن تحقق النجاح المسجل من دون مساعدات شركات الطيران الدولية، وعلى وجه الخصوص الخطوط القطرية، "التي استمرت في تسيير الرحلات لأوروبا خلال أصعب أسابيع لانتشار العدوى رغم الخسائر الاقتصادية التي تلحق بها".

لا شك بأن أبطال الرعاية الصحية يستحقون إجازة لا تنسى فور انتهاء هذه الأزمة وتخفيف القيود على السفر.

ندعوكم إلى إعادة التغريد والإشارة لأي شخص يعمل في الرعاية الصحية للتقدم بطلب للحصول على تذاكر سفر مجانية لهم ولمرافق معهم. للتسجيل: https://t.co/CB6xGQA0ne من 12 حتى 18 مايو pic.twitter.com/YWbZ3TwHps — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 11, 2020

وكانت الخطوط القطرية أعلنت أمس مبادرتها، وقالت إنها جاءت بمناسبة يوم التمريض العالمي الذي يوافق اليوم 12 مايو/أيار. وأضافت الشركة أنه "التزاما منها بمبدأ الشفافية والعدل في توزيع التذاكر المجانية، فسيخصص عدد معين من التذاكر لكل دولة بناء على عدد سكانها".

وستستمر عملية توزيع التذاكر المجانية يوميا لمدة سبعة أيام حتى 18 من الشهر الحالي.