إشادة أوروبية بمنح "القطرية" تذاكر مجانية لجنود "الجيش الأبيض"

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديمها 100 ألف تذكرة سفر مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، تقديرا لجهودهم في محاربة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".
ثمّن الاتحاد الأوروبي مبادرة الخطوط الجوية القطرية بمنح مئة ألف تذكرة مجانية للعاملين في القطاع الصحي في مختلف دول العالم؛ اعترافا بجهودهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورحب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو -في تصريح نشره على حسابه في تويتر- بمبادرة الخطوط القطرية، قائلا إنها نبأ سار ومرحب به، مؤكدا أن العاملين في قطاع الصحة "يحدثون الفارق ويستحقون كل التقدير والثناء".
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وأكد ستانو أن جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الأوروبيين العالقين في الخارج لم تكن تحقق النجاح المسجل من دون مساعدات شركات الطيران الدولية، وعلى وجه الخصوص الخطوط القطرية، "التي استمرت في تسيير الرحلات لأوروبا خلال أصعب أسابيع لانتشار العدوى رغم الخسائر الاقتصادية التي تلحق بها".
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وكانت الخطوط القطرية أعلنت أمس مبادرتها، وقالت إنها جاءت بمناسبة يوم التمريض العالمي الذي يوافق اليوم 12 مايو/أيار. وأضافت الشركة أنه "التزاما منها بمبدأ الشفافية والعدل في توزيع التذاكر المجانية، فسيخصص عدد معين من التذاكر لكل دولة بناء على عدد سكانها".
وستستمر عملية توزيع التذاكر المجانية يوميا لمدة سبعة أيام حتى 18 من الشهر الحالي.