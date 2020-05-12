مقتل جندي من نخبة الجولاني بحجر غرب جنين وجيش الاحتلال ينفذ اعتقالات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده صباح اليوم خلال عملية دهم لبلدة يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وينتمي الجندي إلى وحدة النخبة "جولاني" التي تشكل رأس حربة في العمليات البرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي له إن الجندي أصيب بعد إلقاء حجر على رأسه من إحدى البنايات العالية، وذلك خلال انسحاب قوات الجيش من البلدة.

اقتحام منازل

وذكر البيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم "برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش" في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله.

وأوضح مراسل الجزيرة عاطف دغلس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي دخلت إلى بلدة يعبد لا سيما منطقة الخلة وحارة سلمة جنوبها وطوقت المنطقة بالكامل، وشرعت باقتحام منازل المواطنين هناك وإجراء تحقيقات واسعة معهم، كما أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدى لإصابة عدد من الشبان خلال بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت هناك.

وقال الصحفي رائد أبو بكر في اتصال هاتفي بمراسل الجزيرة نت -وهو من سكان البلدة- إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة قبيل الفجر، واعتقلوا شابين وأثناء انسحابهم في منطقة الخلة تعرضوا لرشق بالحجار وفق ادعائهم وأصيب جندي منهم وأعلن مقتله لاحقا.

وأضاف بأن إصابة الجندي يبدو أنها كانت خطرة منذ البداية حيث شوهدت كمية كبيرة من الدماء على الأرض، إلى جانب مواد إسعاف أولية.

وأعلن جيش الاحتلال البلدة "منطقة عسكرية"، حيث شرع الجنود بنصب حواجز عسكرية وإجراء عمليات تفتيش واسعة لا سيما في مكان الحادثة، كما اندلعت مواجهات مرة ثانية بين الشبان وجنود الاحتلال ما أدى لاصابة ثلاثة شبان على الأقل بجراح مختلفة.

ورجح أبو بكر أن تتوسع عملية جيش الاحتلال في البلد خلال الساعات القادمة وكذلك المواجهات خاصة عقب دعوة رئيس مجلي المستوطنات في الضف شمال الضفة الغربية للانتقام للجندي المقتول، وأضاف "يعبد محاطة بسبع مستوطنات يقطنها مستوطنون متطرفون".

نتنياهو يتوعد

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولين عن مقتل الجندي وقال إن يد إسرائيل الطولى سوف تطالهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات لا تزال قائمة عقب تجديد اقتحام البلدة".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استقدمت "تعزيزات عسكرية وداهمت عددا من منازل المواطنين".

وحدثت هذه التطورات عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل حيث سيلتقي نتنياهو ورئيس الكنيست بني غانتس، قبل أن تقسم الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الخميس.