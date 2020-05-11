إنجيليون في أميركا يتحدّون الحجر الصحي: الرب يحفظنا من كورونا الشيطان

قال موقع "ميديابارت" إن بعض القساوسة الإنجيليين في الولايات المتحدة يمارسون طقوس العبادة بشكل غير قانوني، وبعضهم يقدم مشورات علاجية عبر شاشات التلفزيون، متحدّين بذلك السلطات والعلم، اعتقادا منهم بأن الرب سيحفظهم من جائحة كورونا.



وكمثال على ذلك، يقول مراسل الصحيفة في نيو أورليانز إن القس توني سبيل أقام تجمعا دينيا يوم 3 مايو/أيار الحالي للمرة السابعة بشكل غير قانوني منذ إقرار الحجر في الولاية، حيث يمنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص. وكمثال على ذلك، يقول مراسل الصحيفة في نيو أورليانز إن القس توني سبيل أقام تجمعا دينيا يوم 3 مايو/أيار الحالي للمرة السابعة بشكل غير قانوني منذ إقرار الحجر في الولاية، حيث يمنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص. ومع 100 من المصلين في كنيسة بضواحي العاصمة الإدارية للولاية، يقول هذا القس رافعا بيده العلم الأميركي "يجب علينا رعاية بلادنا، والعودة إلى قيمنا القائمة على الحرية" قبل أن يُظهر سوارا إلكترونيا برجله اليمنى، موضحا "يحاولون شنقي.. يريدون إسكاتي.. لكنني لن أتوقف عن الوعظ لأن العالم كله يعتمد علي". مهمة إلهية

وفي هذا التجمع -وفق الصحيفة- لا أحد يرتدي أقنعة ولا قفازات، ولا يراعي المسافة الاجتماعية، وإنما يقف القس سبيل على مقعد وهو يسخر من السلطات المحلية، معلنا عدم خوفه منها بعدما أوقف مرتين، إحداهما بسبب عدم الالتزام بمنع التجمع، والثانية بسبب محاولته صدم خصمه بحافلة، ولكنه خرج في كلتا الحالتين من السجن بكفالة، قبل أن يوضع قيد الإقامة الجبرية. ويقول أندريه غاني الأستاذ المساعد بالدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا في مونتريال إن "هذا القس يرى أن السلطات قوى الشر، وأنه مكلف بمهمة إلهية، ويجب ألا يطيع سوى الرب".



ورغم أن الغالبية العظمى من الإنجيليين بالولايات المتحدة قبلوا فكرة التعبد عبر الإنترنت -يقول غاني- فإن حالة هذا القس ليست فريدة، متسائلا: لماذا يقاومون؟ ليرد بأن القس "سبيل لم يكن معروفا على نطاق واسع، وإن هذه الأحداث نمّت شعبيته، إضافة إلى أن هؤلاء يعتقدون بضرورة تقديم تجارب روحية وحسية كخدمة أساسية لمساعدة الناس". ورغم أن الغالبية العظمى من الإنجيليين بالولايات المتحدة قبلوا فكرة التعبد عبر الإنترنت -يقول غاني- فإن حالة هذا القس ليست فريدة، متسائلا: لماذا يقاومون؟ ليرد بأن القس "سبيل لم يكن معروفا على نطاق واسع، وإن هذه الأحداث نمّت شعبيته، إضافة إلى أن هؤلاء يعتقدون بضرورة تقديم تجارب روحية وحسية كخدمة أساسية لمساعدة الناس". ويعتبر المال أيضا -حسب المراسل- حجة مهمة للقساوسة الذين تعتمد سبل عيشهم وصيانة كنائسهم الضخمة إلى حد كبير على التبرعات التي يقدمها أتباعهم، خاصة أن دراسة حديثة أظهرت أن 9% من الكنائس الإنجيلية بالولايات المتحدة انخفضت التبرعات التي تتلقاها بنسبة 75% بسبب كورونا.

وأشار المراسل إلى أن القس سبيل أطلق منتصف أبريل/نيسان الماضي مبادرة لجمع 1200 دولار التي دفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لكل مواطن للتعامل مع الوباء الحالي، وشارك أكثر من 200 شخص في هذا التبرع كما قال سبيل نفسه، رافضا الكشف عن المبلغ الحقيقي الذي جمعه. وفي التجمع الذي أقامه سبيل يوم 3 مايو/أيار الحالي، كانت خطبة الوعظ موجهة بعناية كتعويذة وحماية إلهية "في هذه الكنيسة عالجنا السرطان وأمراض القلب، وفي مواجهة هذا الفيروس، نحن أقوياء والله يحمينا". ويعود أستاذ الدراسات اللاهوتية ليقول إن كينيث كوبلاند -أحد أشهر القساوسة في الولايات المتحدة- نظم جلسة علاجية يوم 19 مارس/آذار الماضي على شاشات التلفزيون.

عقاب الرب