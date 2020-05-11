شاهد.. فيديو للكاظمي يوبّخ شقيقه ويمنعه من استغلال نفوذه يشعل مواقع التواصل بالعراق

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي يوبّخ فيه شقيقه خلال زيارته إلى مديرية التقاعد العامة في بغداد يوم أمس.

وتفاعل عراقيون على منصات التواصل مع فيديو اتصال الكاظمي بشقيقه الأكبر عماد وهو يوبخه بلهجة حادة ويطلب منه "عدم الاتصال بأي أحد في الدولة" بصفته شقيق رئيس الوزراء، واعتبار ذلك انتحالا للشخصية، محذرا إياه من أنه اليوم "رئيس وزراء لكل العراقيين" وليس ملكا له.

واعتبر بعض الناشطين التصرف بالحكيم والمهني من خلال منع الكاظمي شقيقه من استغلال نفوذه وإيصال رسالة من خلال ذلك إلى من يهمه الأمر.

وقالت معلقة تدعى سكينة إنها بادرة حسنة وبداية جيدة للكاظمي تبشر بالخير.

رئيس وزراءنا الجديد

(( مصطفى الكاظمي.))

يهدد شقيقه من أستغلال اسمهِ في قضاء مصالحه.

ترى هل هذه بادرة حسن نية بانتهاء زمن المحسوبيات..

أم هي دعايـةٌ لاأكثـر… 🌸🌼 pic.twitter.com/gR4iHvA9KB — العراق أولا ََََ🇮🇶🇮🇶 سكينه..# خليك بالبيت (@1ti1_2) May 10, 2020

وفي المقابل اعتبر عراقيون آخرون الفيديو مجرد ترويج إعلامي ومحاولة لاسترضاء الشارع بأمر متفق عليه.

"مصطفى الكاظمي" يطلب من أخيه "عماد" عدم التوسط الى أي شخص واستغلال منصب الكاظمي#لك_ليش_عماد pic.twitter.com/g6jjI6Zl4G — آصف (@asif_313) May 10, 2020

وتأتي زيارة الكاظمي لهذه الدائرة بعد تأخر صرف مرتبات المتقاعدين لعشرة الأيام، سبقها قرار أصدره السبت بصرف مرتبات المتقاعدين، وجملة قرارات أخرى، وتعد هذه أول زيارة لدائرة حكومية منذ توليه المنصب.