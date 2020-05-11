أمهلوهم 72 ساعة.. ضباط سعوديون يهددون نازحين يمنيين بالقصف الجوي

الجزيرة نت-خاص

قالت مصادر يمنية إن ضباطا سعوديين وجهوا تهديدات مباشرة لمئات النازحين اليمنيين في المخيمات الواقعة بالمناطق الصحراوية القريبة من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بقصفهم بالطيران إذا لم يغادروا مناطق النزوح.

وأوضحت مصادر للجزيرة نت أن الضباط أمهلوا النازحين مدة 72 ساعة من أجل نقل وإخلاء مخيماتهم القريبة من المنفذ الحدودي الذي استقرت فيه عشرات الأسر اليمنية، عقب المواجهات مع الحوثيين التي شهدتها محافظة الجوف خلال الفترات الماضية.

وأكد نازحون في شهادات للجزيرة نت تلقيهم تهديدات من قبل القوات السعودية ومسؤول قيادة الحماية الأمنية لمنفذ الوديعة، وأبلغوهم بأنهم إذا لم يستجيبوا للأوامر وينفذونها على وجه السرعة فسيكونون تحت مرمى طيران الأباتشي.

وأطلق عدد من النازحين نداءات استغاثة ومناشدات للحكومة الشرعية وكذلك السلطات المحلية بمحافظة الجوف، لأجل إنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه تحت تهديدات وتدخلات القوات السعودية المستمرة رغم أنهم يقيمون في نطاق الأراضي اليمنية.

ويقول النازحون اليمنيون إنهم يعيشون أوضاعا مأساوية هناك في قلب الصحراء، ويسكنون مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة بعد أن شردتهم الحرب من منازلهم في محافظة الجوف اليمنية التي تعتبر من كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة والقريبة من السعودية.