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سياسة|قطر

تناولت العلاقات بين البلدين.. رسالة شفهية من أمير الكويت إلى أمير قطر

الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها (قنا)
الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها (قنا)
10/5/2020

نقل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة شفهية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الكويتي التقى كذلك خلال زيارته إلى الدوحة، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

المصدر : الجزيرة

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