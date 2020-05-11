تناولت العلاقات بين البلدين.. رسالة شفهية من أمير الكويت إلى أمير قطر

نقل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة شفهية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الكويتي التقى كذلك خلال زيارته إلى الدوحة، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.