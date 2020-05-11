استقالة سفير مالطا في فنلندا بعدما شبه ميركل بهتلر

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في مالطا أن سفير البلاد في فنلندا مايكل زاميت تابونا استقال أمس الأحد إثر تعرضه لانتقادات، بعدما شبه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأدولف هتلر.

وقال البيان الذي أرسل بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية إيفارست بارتولو "شدد حين قبل استقالة السفير بأثر فوري على أن تعليقات السفير عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تمثل الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".

وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على فيسبوك يوم الجمعة الذي وافق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا "منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنجيلا ميركل؟ إنها أنجزت حلم هتلر بالسيطرة على أوروبا".

وقال بارتولو لصحيفة "تايمز أوف مالطا" إنه أمر السفير بإزالة هذا المنشور الذي "يتسم بعدم المسؤولية ولا يراعي مشاعر الآخرين"، مضيفا أنه سيرسل اعتذارا إلى ألمانيا.