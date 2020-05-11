"الدور المنسي".. إلهان عمر تذكّر العالم بما تقترقه الإمارات في اليمن

أعربت النائبة المسلمة بالكونغرس الأميركي إلهان عمر عن استغرابها مما سمته التجاهل الدولي لدور الإمارات في إغراق اليمن في الحرب والفوضى.

وكتبت إلهان عمر على تويتر "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة انسانية".

وأضافت "لكن الإمارات إلى حد كبير تمر دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، لماذا؟

ولم يصدر أي تعليق فوري من أبو ظبي ردا على اتهامات النائبة بالكونغرس.

يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات تشهد تأزما وصل إلى مرحلة "القطيعة"، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعدن، مطلع أغسطس/آب الماضي.

وانتهى هذا القتال بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية وتغذية صراعات وأعمال العنف في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصا محافظات أرخبيل سقطرى بالشرق وشبوة بالجنوب وتعز في الوسط، لكن الإمارات عادة ما تنفي هذه الاتهامات.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي، خاصة بعد إعلان الأخير في 26 أبريل/نيسان الماضي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها الإدارة الذاتية للجنوب.

يذكر أن اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة الحرب المستمرة منذ ست سنوات، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة المجالات، خاصة القطاع الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.