أزمة العالقين بالخارج تعيد وسم "السيسي عار علي مصر" للصدارة بتويتر

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت





في ظل تفاقم أزمة المصريين العالقين في الخارج بسبب إجراءات فيروس كورونا، وشكاوى من عادوا بسبب سوء الأحوال في مقرات الحجر الصحي، إضافة إلى تزايد الأزمات الاقتصادية في البلاد، عاد وسم (#السيسي_عار_علي_مصر) للصدارة في موقع تويتر بمصر مرة أخرى.





ولأكثر من يومين، ظل الوسم ضمن قائمة الأعلى تداولا في مصر، واستمر تصدره القائمة بضع ساعات، رغم اختفائه بشكل مفاجئ بعد ذلك وسط اتهامات لإدارة موقع تويتر في دبي بتعمد إخفائه، إلا أنه عاد إلى التقدم مرة أخرى حاصدا آلاف التغريدات.





وعدد المنتقدون وقائع عدة لفشل نظام السيسي في التعامل معها، الأمر الذي اعتبروه "فضيحة" كان آخرها سكوت الإعلام المصري عن حادثة سحل مواطن في السعودية أراد العودة، مما أثار عاصفة انتقادات على منصات التواصل، أشار فيها المغردون إلى ما يتعرض له المصريون في عهد السيسي من إهانات في الداخل والخارج.





ومن خلاله، حمل مغردون الرئيس ونظامه مسؤولية تردي الأحوال، وما اعتبروه فشلا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى تزايد أعداد الإصابات والوفيات مؤخرا، إضافة إلى "تعمد إهانة العالقين والعائدين" الأيام الأخيرة.









"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين" #السيسي_عار_علي_مصر #السيسي_خرب_مصر ديون محتاجة قرون طويلة للسداد,مصانع كثيرة قفلت في عصره المشئوم,شركات كانت منتجة تم خصخصتها وبيعها بتراب الفلوس للخلايجة وللاسف للهنود والصينيين — LORD QADRY//3K (@h_shoor) May 10, 2020

كل شئ في مصر دلوقتي في عكس الاتجاه الصحيح التعليم زفت ومش واخد حقه يعني المطرب والممثل أفضل من الطبيب والصحه زفت وكل حاجه غلط في غلط بقي همنا نجمع فلوس من الحرام من غير مبالاة والضمير مات وكل بياكل في لحم اخوه دي (الخلاصة) لأن رئيسها موافق على دا #السيسي_عار_علي_مصر — عبدالله فراج (@f77I2tKADl93UU0) May 11, 2020

السيسي مش لوحده دا معه مجموعة من الضباط يوافقونه خطواته ويغوونه في إجراءاته ودفعه لطحن المصريين وإنهاكهم والنيل من كرامتهم كما أن معه شعب يرضى بالذل والهوان

#السيسي_عار_علي_مصر — حمدي حطيبة (@7amdyeisa) May 11, 2020

اصبحنا لا ندري أين يهان المصري أكثر في الخارج

ام الداخل #السيسى_عار_علي_مصر#المصري_اتسحل_ياسيسي — A..K…ممدوح (@mxxzxx1234) May 9, 2020 وقائع عديدة

وتعود انطلاقة الوسم إلى عام 2014، حين دشنه نشطاء بعد قيام السيسي بالصعود إلى طائرة عاهل السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز ليلتقيه داخلها دون أن ينزل الملك منها، مما اعتبروه حينها "إهانة" لمصر ومكانتها. كما استنكر مغردون عبر الوسم استغلال النظام المصري لأزمة العالقين من مواطنيه في دولة الكويت، وابتزازه لهم لحصد مكاسب مالية، مشيرين إلى وصف نائب كويتي حكومات بأنها "دنيئة" ابتزت بلاده، واعتبروا ذلك إشارة إلى الحكومة المصرية.

ونشر مغردون مقاطع فيديو لمصريات ومصريين عائدين من الخارج يستعرضون سوء الأماكن المخصصة للحجر الصحي، مؤكدين أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي، ونشر آخرون مقاطع فيديو لعالقين يتوسلون المسؤولين بالعمل على إعادتهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا. طب بالنسبه للي ١٤ واحد في ميكروباص وبالنسبه ل ١٠٠ في عربيه مترو واحده

طب بالنسبه لل ٥٠٠ واحد اللي شفتهم

واقفين جنب بعض في هايبر ماركت وال مليون بني ادم اللي بيجمعوا بعض ويفطروا مع بعض

ايه مش شايفنهم …😏#السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/Z9KgKRNx6p — سمر (@samrr2323) May 10, 2020 اللي يتعب يا جماعة يخليه ف بيته بكرامته ويتواصل مع دكتور ثقة أي رعاية هتاخدها ف بيتك هتكون أفضل مليون مرة من الرعاية اللي هتاخدها فالعزل

البلد دي لو مبنية من الورق مش هتسقط بالسرعة اللي شيفينها دي😒

حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم والحرامي#ميادين_مصر_ثوره #السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/BBoLIGyVD4 — esraa🌷 (@esraaegyptaa) May 9, 2020 في الوقت اللي طالع فيه #عمرو_أديب يسب المصريين العائدين من الخارج ويقولهم مش عاجبكم القعدة في الحجر اللي فيه صراصير مترجعوش .. ابنه رجع من #لندن تذكرة طيرانه ونزل في فندق عزل 5 نجوم على حساب #الدولة !

اعملوا منشن لعمور عشان عامل بلوك#السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/WKCmLfNaFK — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 10, 2020