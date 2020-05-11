أزمة العالقين بالخارج تعيد وسم "السيسي عار علي مصر" للصدارة بتويتر

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت
في ظل تفاقم أزمة المصريين العالقين في الخارج بسبب إجراءات فيروس كورونا، وشكاوى من عادوا بسبب سوء الأحوال في مقرات الحجر الصحي، إضافة إلى تزايد الأزمات الاقتصادية في البلاد، عاد وسم (#السيسي_عار_علي_مصر) للصدارة في موقع تويتر بمصر مرة أخرى.
ولأكثر من يومين، ظل الوسم ضمن قائمة الأعلى تداولا في مصر، واستمر تصدره القائمة بضع ساعات، رغم اختفائه بشكل مفاجئ بعد ذلك وسط اتهامات لإدارة موقع تويتر في دبي بتعمد إخفائه، إلا أنه عاد إلى التقدم مرة أخرى حاصدا آلاف التغريدات.
وعدد المنتقدون وقائع عدة لفشل نظام السيسي في التعامل معها، الأمر الذي اعتبروه "فضيحة" كان آخرها سكوت الإعلام المصري عن حادثة سحل مواطن في السعودية أراد العودة، مما أثار عاصفة انتقادات على منصات التواصل، أشار فيها المغردون إلى ما يتعرض له المصريون في عهد السيسي من إهانات في الداخل والخارج.
ومن خلاله، حمل مغردون الرئيس ونظامه مسؤولية تردي الأحوال، وما اعتبروه فشلا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى تزايد أعداد الإصابات والوفيات مؤخرا، إضافة إلى "تعمد إهانة العالقين والعائدين" الأيام الأخيرة.
وقائع عديدة
وتعود انطلاقة الوسم إلى عام 2014، حين دشنه نشطاء بعد قيام السيسي بالصعود إلى طائرة عاهل السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز ليلتقيه داخلها دون أن ينزل الملك منها، مما اعتبروه حينها "إهانة" لمصر ومكانتها.
كما استنكر مغردون عبر الوسم استغلال النظام المصري لأزمة العالقين من مواطنيه في دولة الكويت، وابتزازه لهم لحصد مكاسب مالية، مشيرين إلى وصف نائب كويتي حكومات بأنها "دنيئة" ابتزت بلاده، واعتبروا ذلك إشارة إلى الحكومة المصرية.
ونشر مغردون مقاطع فيديو لمصريات ومصريين عائدين من الخارج يستعرضون سوء الأماكن المخصصة للحجر الصحي، مؤكدين أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي، ونشر آخرون مقاطع فيديو لعالقين يتوسلون المسؤولين بالعمل على إعادتهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا.