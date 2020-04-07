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"أولى من الفئران والقرود".. فنانة سعودية تقترح استخدام السجناء كحقل تجارب

الممثلة السعودية مرام عبد العزيز (مواقع التواصل)
الممثلة السعودية مرام عبد العزيز (مواقع التواصل)

نشرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز عبر حسابها في تويتر، تغريدة مثيرة للجدل دعت فيها إلى استخدام السجناء كحقل تجارب لاختبار الأدوية الجديدة، بدلا من الفئران والقردة، حتى لو لم تكن نتائجها مضمونة.

وكتبت الممثلة السعودية "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة".

وأضافت "حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد.. هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

واستفزت تغريدة مرام المغردين الذين دشنوا وسم "نطالب بالقبض على مرام عبد العزيز"، معتبرين تغريدتها "غير إنسانية"، ولا تعكس صورة الفنان الذي يفترض فيه نشر التسامح، حتى إن من المغردين من دعا إلى سحب الجنسية السعودية منها.

 

 

 

وردت الفنانة على الانتقادات الموجهة إليها بتغريدة أخرى قالت فيها "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات.. أولا، أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة. أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين، وهالشيء ما ينطبق علي! تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون".
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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