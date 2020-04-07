"أولى من الفئران والقرود".. فنانة سعودية تقترح استخدام السجناء كحقل تجارب

نشرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز عبر حسابها في تويتر، تغريدة مثيرة للجدل دعت فيها إلى استخدام السجناء كحقل تجارب لاختبار الأدوية الجديدة، بدلا من الفئران والقردة، حتى لو لم تكن نتائجها مضمونة.

وكتبت الممثلة السعودية "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة".

وأضافت "حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد.. هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

واستفزت تغريدة مرام المغردين الذين دشنوا وسم "نطالب بالقبض على مرام عبد العزيز"، معتبرين تغريدتها "غير إنسانية"، ولا تعكس صورة الفنان الذي يفترض فيه نشر التسامح، حتى إن من المغردين من دعا إلى سحب الجنسية السعودية منها.

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بعد الكويتية حياة الفهد وتغريدتها اللااخلاقية ضد المقيمين وكشف افلاسها من الحس الانساني انبرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز المقيمة بالبحرين.. لتصب جام حقدها على مواطنيها ممن لهم قضايا تمس الأمن بجعلهم حقول تجارب بدل الفئران. pic.twitter.com/cPFqKVUDg8 — Ahmad Almusawi (@AlkawazAhmad) April 7, 2020

#نطالب_بالقبض_على_مرام_عبدالعزيز



فيه شرع و عقوبات لكل مجرم و مُذنب.

َ هم بشر منا و فينا و كل بني ادم خطاء



اتمنى القبض عليها في اسرع وقت ممكن

و نتمنى سحب الجنسية منها و ترحيلها لدولتها الاصل. — شيخ شمل ⚖️ (@HfcReeko) April 7, 2020

ياخي ذي به غباء مقد شافته عيني المفروض نجرب فيك اغدي يرجع عقلك اذا كان موجود اصلن #نطالب_بالقبض_على_مرام_عبدالعزيز — badr (@badore5) April 7, 2020

هذي هي إنسانية من يزعمون إن الفنانين

هم الوجه الحضاري للشعوب .

بالأمس سمعنا حياة الفهد ، وليوم نقرأ مرام عبدالعزيز !. والحبل على البكرة — محمد المري (@Alsalem15) April 7, 2020

وردت الفنانة على الانتقادات الموجهة إليها بتغريدة أخرى قالت فيها "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات.. أولا، أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة. أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين، وهالشيء ما ينطبق علي! تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون".