العراق.. مصابة بكورونا تنقل العدوى لـ37 شخصا في مجلس عزاء

أغلقت السلطات العراقية قضاء الهارثة في محافظة البصرة (جنوبي البلاد) وإعلانه منطقة موبوءة بفيروس كورونا، بعد أن نقلت امرأة مصابة العدوى لـ37 شخصا أثناء مشاركتها في مجلس عزاء لأحد أقاربها.

وقال مدير صحة البصرة عباس البياتي إنه تم نقل جميع المصابين من قضاء الهارثة إلى المستشفيات، وبدأت التحريات عن كل الموجودين والملامسين لهم.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت مساء الاثنين تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1847 في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل وفاة واحدة.

وحسب إحصائية أصدرتها الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 88 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1286.