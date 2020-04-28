للمرة الـ12.. السيسي يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة

قررت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل/نيسان 2020.

وهذا هو التمديد الـ12 لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/نيسان 2017.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وينتظر موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، ولم يرفض البرلمان أي تمديد سابق.

وبحسب مراسل الجزيرة نت خالد المصري، فإن المادة الثانية من القرار تنص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة "أخطار الإرهاب وتمويله"، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وقال المراسل إن القرار بيّن أن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد "يأتي نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

وفي 10 أبريل/نيسان 2017 وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله" ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد آنذاك وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وبموجب حالة الطوارئ يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجول وإجراءات أخرى.