شمال سوريا.. عشرات الضحايا بانفجار دامٍ بمدينة عفرين والجيش التركي يقتل مسلحين أكرادا

سقط عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج محروقات مفخخ في مدينة عفرين (شمالي سوريا)، التي كانت معقلا للوحدات الكردية، تزامنا مع مقتل عدد من عناصر تلك الوحدات أثناء محاولتهم مهاجمة الجيش التركي عند الحدود.

وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل 42 مدنيا -بينهم نساء وأطفال- جراء انفجار الصهريج في سوق شعبي وسط عفرين، وأن هناك عشرات الجرحى، إصابات بعضهم خطيرة، مما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

واتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية بالمسؤولية عن التفجير، كما بثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا أسود يتصاعد في الهواء.

وتعرضت عفرين -التي تسيطر عليها المعارضة السورية- خلال الأشهر الماضية لعمليات مماثلة أدت إلى مقتل عشرات من المدنيين، لكن هذا التفجير أشدها عنفا، وتلقي أنقرة عادة اللوم على الوحدات الكردية، بعدما طُردت من عفرين ومحيطها على يد الجيش التركي والمعارضة قبل سنتين.

ويقيم في عفرين حاليا الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم إجلاؤهم على يد قوات النظام السوري.

محاولة تسلل

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع التركية عبر موقع تويتر بأن 15 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" (شمالي سوريا)، وأطلقوا النار على عناصر الجيش التركي، قبل أن يتم الرد عليهم، فقتل 11 عنصرا واعتقل البقية وهم مصابون.

وأكدت الوزارة عدم تعرض أي عنصر من الجيش التركي أو "القوات الصديقة" لأي إصابات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع تسيير الدورية البرية السادسة للقوات التركية الروسية المشتركة، على طريق "أم 4" في إدلب، بمشاركة أفراد من قوات برية وجوية من الطرفين.