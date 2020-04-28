كورونا.. أكثر من 3 ملايين مصاب وتوتر غير مسبوق بين الصين وأميركا ومرض جديد للأطفال ببريطانيا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا ثلاثة ملايين و87 ألفا حول العالم، تعافى منهم أكثر من 935 ألفا، وفارق الحياة أزيد من 212 ألفا من هذا العدد، في حين يترقب العالم نتائج 100 مشروع لقاح مضاد للوباء بينها 10 في مرحلة التجارب السريرية.

وتخطّت الولايات المتحدة الثلاثاء عتبة مليون إصابة، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالميا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ومنذ أواخر مارس/آذار، تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19، كما أصبحت الأكثر تسجيلا للوفيات كذلك، جراء الفيروس مع نحو 57 ألف وفاة.

ورغم ارتفاع العدد الإجمالي في الولايات المتحدة، فإن حاكم نيويورك آندرو كومو قال اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ ما يزيد على شهر، وهي أحدث إشارة على أن الأزمة تنحسر في أكثر الولايات الأميركية تضررا.

وسجلت في أوروبا أكثر من 1,4 مليون حالة، وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأكثر تأثرا مع 26 ألفا و977 وفاة، و199 ألفا و414 إصابة مؤكدة.

وتحتل إسبانيا في المرتبة الثالثة مع 23 ألفا و822 وفاة، و210 آلاف و773 إصابة مؤكدة، ثم فرنسا مع 23 ألفا و293 وفاة و165 ألفا و842 إصابة، تليها بريطانيا بـ21 ألفا و92 وفاة و157 ألفا و149 إصابة.

تخفيف إجراءات الإغلاق

ورغم استمرار تفشي الوباء بدأت بعض الدول تخفيف إجراءات الإغلاق، في حين أعلنت بعضها مواعيد محددة لذلك.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب إن بلاده مضطرة للتعايش مع فيروس كورونا طالما لم يتوفّر لقاح مضاد له إلى حد الآن.

وأشار خلال جلسة للبرلمان إلى أن الحجر الصحي العام كان أداة فعالة في مكافحة انتشار الوباء، وأن استمراره مدة أطول قد تكون له انعكاسات سلبية.

وحذر من إمكانية حصول طفرة ثانية في انتشار الفيروس في البلاد، داعيا إلى الجدية في التعامل معها.

وقال فيليب إن المدارس ستبدأ فتح أبوابِها بشكل طوعي وتدريجي في المقاطعات الفرنسية، وإن الصيدليات ومراكز البريد ستعمل على بيع وتوزيع الكِمامات بكثافة بداية من 11 من الشهر المقبل.

وفي إسبانيا أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفعا تدريجيا لتدابير الإغلاق حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وستطبق خطة من أربع مراحل لرفع إجراءات العزل العام، تبدأ في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وقال سانشيز إن رفع العزل سيختلف من منطقة لأخرى بناء على عوامل مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي نيوزيلندا، بدأ السكان استئناف أنشطتهم بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا.

وعاد نحو 400 ألف شخص إلى العمل بعد أن قلصت رئيسة الوزراء مستوى الإنذار في البلاد إلى أدنى درجة. كما خُففت بعض القيود الصارمة التي أغلقت الأعمال التجارية لأسابيع.

وفي اليونان أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء أن البلاد ستباشر في الرابع من مايو/أيار رفعا تدريجيا لتدابير الإغلاق، بدءا بالمتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

ودعت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا خاصة أميركا اللاتينية.

ومع توجه دول عديدة لتخفيف إجراءات الإغلاق؛ حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، الثلاثاء، من احتمال إصابة مليار شخص بفيروس كورونا في البلدان المتأثرة من الأزمات، "ما لم تتخذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس".

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن "الأمر قد يؤدي إلى ما يصل إلى 3,2 ملايين حالة وفاة".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند "إن هذه الأرقام يجب أن تكون بمثابة إنذار للاستيقاظ".

توتر بين الصين وأميركا

ومع تزايد تفشي الوباء في أميركا، تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ما تعتبره واشنطن إخفاء من بكين للمعلومات المتعلقة بنشأة الفيروس وبداياته الأولى.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين كان بوسعها وقف تفشي فيروس كورونا قبل أن يجتاح العالم.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحميلهم المسؤولية.

وتابع "نجري تحقيقات جادة للغاية، وكما تعلمون لسنا راضين عن الصين ولا عن الوضع برمته، لأننا نعتقد أنه كان بالإمكان وقف الفيروس من المنشأ.. كان بالإمكان وقفه بسرعة، وما كان لينتشر في جميع أنحاء العالم.. نعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن يحصل".

كما اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الصين بإرسال أجهزة رديئة للكشف عن فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.

وقال نافارو إن الكثير من هذه الأجهزة جودته متدنية وتسجل بيانات خاطئة، متهما بكين بالتربح من الجائحة، ومؤكدا أن إدارة الرئيس ترامب لن تترك الصين تحقق أرباحا مما سماها الاختبارات الزائفة وغير الحقيقية، لما سيسببه ذلك من مشكلات كبيرة.

كما اتهم بكين بأنها أخفت أمر انتشار فيروس كورونا على مدى ستة أسابيع.

من جانبها، قالت الصين إن المسؤولين الأميركيين يروجون لأكاذيب مكشوفة بشأن فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غانغ شوانغ إن لدى السياسيين الأميركيين هدفا واحدا هو التهرب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية الرديئة في الولايات المتحدة، وصرفُ أنظار العامة عن هذا الأمر، على حد تعبيره.

احتكاك عسكري محدود

وتعليقا على هذه الاتهامات المتبادلة، قال مدير مكتب الجزيرة في بكين ناصر عبد الحق إن حدة الاتهامات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في علاقات البلدين منذ بداياتها في سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف عبد الحق أن التوتر تجاوز مجرد تبادل الاتهامات ليصل إلى "احتكاك" عسكري محدود، حيث شهدت المنطقة تحركات عسكرية أميركية في بحر جنوب الصين، اعتبرها الصينيون تحرشا عسكريا.

وتابع أن سفنا وطائرات عسكرية صينية اعترضت اليوم مدمرة أميركية في مياه بحر جنوب الصين. كما أن حاملة طائرات أميركية وقطعا بحرية أميركية عبرت قبل أيام مضيق تايوان، مما تسبب في مساجلات صينية أميركية حينها.

وأشار عبد الحق إلى أنه بالتوازي مع ذلك هناك اتهامات ومطالبات بالتحقيق في شأن نشأة الفيروس من قبل أستراليا، وهي حليفة أميركا الأولى في منطقة المحيط الهادئ.

بريطانيا.. مرض نادر يصيب الأطفال

وفي تطور جديد، تحاول السلطات الصحية البريطانية تحديد رابط محتمل بين وباء "كوفيد-19" ومرض خطير أصاب أخيرا عددا صغيرا من الأطفال، حسبما أعلنه وزير الصحة مات هانكوك اليوم الثلاثاء.

ويشبه هذا المرض الذي ظهر أخيرا داء "كاواساكي"، وهو متلازمة وعائية تصيب الأطفال الصغار ولا تزال أسبابها مجهولة.

وقال الوزير هانكوك في تصريحات لإذاعة "أل بي سي" البريطانية اليوم إن "هذا مرض جديد قد يكون برأينا ناجما عن فيروس كورونا.. لسنا متأكدين تماما لأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم مخبريا (بالفيروس).. نجري بحوثا كثيرة، لكن هذا الأمر يثير القلق لدينا".

ومن بين الأعراض المسجلة لدى المرضى الصغار آلام في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي والتهاب عضلة القلب.

وقال رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا كريس ويتي أمس الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليومي بشأن وباء كورونا "إنه مرض شديد الندرة، لكني أظن أن ارتباطه بهذا الفيروس أمر قابل للتصديق تماما، على الأقل في بعض الحالات".

تحذير من طفرة بألمانيا

ظهرت في ألمانيا أول مؤشرات تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أن البلاد التي بدأت للتو بتخفيف إجراءات العزل كانت أقل تضررا من غالبية الدول الكبرى.

وللمرة الأولى منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، عاد معدل الإصابة أو نشر العدوى الذي تراقبه السلطات عن كثب، إلى الارتفاع مجددا إلى عتبة 1.0، مما يعني أن كل مريض يمكن أن ينقل العدوى إلى شخص آخر.

وفي روسيا، سجل مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا 73 وفاة، و6400 إصابة جديدة.

وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 650 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 740 ألفا و300 إصابة.

وفي إسرائيل، سُجلت 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 15 ألفا و600 إصابة.

من جهة أخرى، حذرت منظمة العمل الدولية من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في حال عدم تطبيق تدابير الوقاية المناسبة لعودة العاملين إلى أماكن عملهم.

وأكدت المنظمة ضرورة إجراء أصحاب العمل تقييما للمخاطر للتأكد من التطبيق الصارم والمسبق لمعايير الصحة والسلامة المهنية لتقليل خطر الإصابة بكورونا.

وقال المدير العام للمنظمة إن تطبيق هذه التدابير من شأنه حماية حياة العمال وأسرهم والمجتمعات عموما، وضمان استمرارية الأعمال وإنقاذ الاقتصاد، مشددا على حماية احتياجات العمال والمنشآت الأكثر ضعفا.

كورونا عربيا

وفي خريطة انتشار فيروس كورونا في العالم العربي، سجلت دولة قطر 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 ألفا و921 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة الإماراتية 541 إصابة جديدة، بينما كشفت وزارة الصحة في البحرين عن تسجيل 87 إصابة.

وفي الكويت، تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة و252 إصابة جديدة.

وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي بيروت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 717 إصابة.

وفي المغرب، سُجلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.