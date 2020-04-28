شاهد.. تركي الفيصل: إسرائيل ومنظمات فلسطينية أكبر المروجين للتطبيع مع السعودية

قال الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل إن إسرائيل والمنظمات الفلسطينية هي أكبر المروجين لفكرة التطبيع بين الاحتلال والمملكة العربية السعودية، على حد تعبيره.

وعبر الأمير السعودي -في مقابلة تلفزيونية- عن استغرابه من اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل لمجرد حديثه مع شخصيات إسرائيلية التقاها مسبقا.

وتحدث عن أهمية الحديث مع الإسرائيليين، خاصة حول المبادرة التي قدمها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لحل القضية الفلسطينية.

الأمير #تركي_الفيصل:

أستغرب كثيرا ممن يتهمونني بالتطبيع، وأصرّ أن القضية الفلسطينية ليس لها حل إلا المبادرة العربية التي قدمها الملك عبدالله..#تركي_الفيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/OmgyIKdrEg — الليوان (@almodifershow) April 28, 2020 وشدد الفيصل على أهمية المبادرة العربية في حل القضية، مؤكدا أن المملكة تتعامل وفق مبادئ مع الفلسطينيين.

وحول الجدل الدائر بين سعوديين وفلسطينيين، علق الفيصل بقوله "إن من يهاجم السعودية من الفلسطينيين ليسوا الأوائل من ناهض المملكة، وهي تتبع مبادئ وليست ذات هوى وممثلة فيما يصدر من زعمائها".