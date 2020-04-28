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شاهد.. تركي الفيصل: إسرائيل ومنظمات فلسطينية أكبر المروجين للتطبيع مع السعودية

الفيصل قال إن السعودية تتعامل وفق مبادئ مع الفلسطينيين (الأوروبية)
الفيصل قال إن السعودية تتعامل وفق مبادئ مع الفلسطينيين (الأوروبية)
28/4/2020
قال الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل إن إسرائيل والمنظمات الفلسطينية هي أكبر المروجين لفكرة التطبيع بين الاحتلال والمملكة العربية السعودية، على حد تعبيره.
 
وعبر الأمير السعودي -في مقابلة تلفزيونية- عن استغرابه من اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل لمجرد حديثه مع شخصيات إسرائيلية التقاها مسبقا.
 
وتحدث عن أهمية الحديث مع الإسرائيليين، خاصة حول المبادرة التي قدمها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لحل القضية الفلسطينية.
 

وشدد الفيصل على أهمية المبادرة العربية في حل القضية، مؤكدا أن المملكة تتعامل وفق مبادئ مع الفلسطينيين.

 
وحول الجدل الدائر بين سعوديين وفلسطينيين، علق الفيصل بقوله "إن من يهاجم السعودية من الفلسطينيين ليسوا الأوائل من ناهض المملكة، وهي تتبع مبادئ وليست ذات هوى وممثلة فيما يصدر من زعمائها".
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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