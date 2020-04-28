الأمم المتحدة تحذر: كورونا ربما تفشى على نطاق واسع في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من أن فيروس كورونا قد يكون تفشى على نطاق واسع في اليمن، رغم أن السلطات أعلنت حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، لكنها لم تتمكن من تحديد مصدر العدوى إلى البلاد.

فقد قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن المنظمة الأممية سبق أن حذرت بعد الإعلان في العاشر من الشهر الجاري عن تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) من أن الفيروس موجود الآن في هذا البلد، وقد ينتشر بسرعة.

وأضافت غراندي أن كل العوامل متوفرة لتفشي الفيروس في اليمن، مشيرة إلى مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات مرتفعة من الضعف الحاد، بالإضافة إلى نظام صحي هش ومثقل.

وتابعت أنه "استنادا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور 17 يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات من أن هناك احتمالا حقيقيا لأن يكون الفيروس انتشر من دون اكتشافه أو التخفيف من حدته داخل المجتمعات المحلية".

وقالت المسؤولة الأممية إن احتمال تفشي المرض على نطاق واسع سيضغط بقوة على الإمكانات الصحية المتواضعة في اليمن، الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في اليمن أعلنت الاثنين أن المصاب الوحيد حتى الآن بفيروس كورونا هو مسؤول بأحد الموانئ، وعمره ستون عاما، وإن الاختبارات أثبتت تعافيه من المرض.

لكن السلطات قالت لرويترز إنها غير قادرة على تعقب "المريض صفر"، وهي خطوة مهمة في تتبع وتعقب كل أولئك الذين يحتمل تعرضهم للعدوى واحتواء تفشي المرض.