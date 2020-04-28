تحديات يزيد كورونا من تفاقمها.. 50 مليون نازح حول العالم

كشف تقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي، التابع للمركز النرويجي للاجئين، ارتفاع عدد النازحين داخليا في بلدانهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط مخاوف من تعرضهم لمزيد من المخاطر جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد النازحين في العالم إلى 50.8 مليون شخص، بسبب النزاعات وأعمال العنف والكوارث.

وأشار التقرير إلى استمرار معاناة أكثر من 45.7 مليون شخص من النزوح الداخلي نتيجة للنزاعات وأعمال العنف في 61 دولة، غالبيتهم في سوريا واليمن وأفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلاوة على ما سبق، يعاني نحو 5.1 ملايين شخص من النزوح بسبب الكوارث الطبيعية في 95 دولة.

واستنادا للتقرير فقد سجلت 33.4 مليون حالة نزوح جديدة العام الماضي، وهو أعلى رقم يسجل منذ 2012.