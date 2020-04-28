أكثر من 8000 مواطن و35 رحلة.. الكويت تعيد رعاياها ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء

نادية الدباس-الكويت

ما إن لامست عجلات طائرة الخطوط الجوية الكويتية أرضية مطار الكويت قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، حتى عاد المذيع الكويتي المعروف مهند يوسف -الشهير بلقب "مايك مبلتع"- بالذاكرة إلى الأجواء التي عايشها بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، إذ كان يبلغ من العمر حينئذ 14 عاما.

رحلة عودة مهند قبل أيام إلى الكويت لم تكن عادية، وإنما جاءت ضمن خطة الإجلاء الشاملة التي أطلقتها الكويت لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج في ظل أزمة كورونا.

ويصف مهند في حديثه للجزيرة نت المشاعر التي انتابته لدى عودته قائلا "عندما حطت قدماي على أرض مطار الكويت أحسست بالمشاعر نفسها التي ألمت بي بعد التحرير، لكن ما كان مختلفا هذه المرة هو أنني لم أستطع أن أعانق أقرب الناس إليّ، وعلى رأسهم زوجتي الدكتورة دانة الحقان التي تعمل ضمن الصفوف الأمامية بالفريق الطبي المكلف باستقبال العائدين من الخارج في مطار الكويت، وإجراء الفحوص اللازمة لهم".

أمضى المذيع الكويتي شهرين في قطر، وما إن علم بخطة الحكومة الكويتية لإجلاء المواطنين في الخارج حتى سارع إلى الاتصال بالسفير الكويتي في الدوحة حفيظ العجمي لترتيب رحلة العودة.

سارت الأمور على ما يرام واستقل مهند الطائرة، وما لفت انتباهه كان الالتزام بالمسافات الوقائية بين المغادرين، وكذلك السلاسة التي تمت بها إجراءات المغادرة، نظرا لخلو مطار الدوحة من المسافرين على وقع الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.