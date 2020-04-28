أكثر من 8000 مواطن و35 رحلة.. الكويت تعيد رعاياها ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء

سادت حالة من الهدوء مختلف مناطق الكويت بعد هلع أعقب إجراءات أعلنتها الحكومة مساء الثلاثاء لمحاصرة وباء كورونا، مما دفع آلاف المواطنين والمقيمين لشراء كميات هائلة من الأغذية والمنتجات المختلفة.
نادية الدباس-الكويت
ويصف مهند في حديثه للجزيرة نت المشاعر التي انتابته لدى عودته قائلا "عندما حطت قدماي على أرض مطار الكويت أحسست بالمشاعر نفسها التي ألمت بي بعد التحرير، لكن ما كان مختلفا هذه المرة هو أنني لم أستطع أن أعانق أقرب الناس إليّ، وعلى رأسهم زوجتي الدكتورة دانة الحقان التي تعمل ضمن الصفوف الأمامية بالفريق الطبي المكلف باستقبال العائدين من الخارج في مطار الكويت، وإجراء الفحوص اللازمة لهم".
أمضى المذيع الكويتي شهرين في قطر، وما إن علم بخطة الحكومة الكويتية لإجلاء المواطنين في الخارج حتى سارع إلى الاتصال بالسفير الكويتي في الدوحة حفيظ العجمي لترتيب رحلة العودة.
سارت الأمور على ما يرام واستقل مهند الطائرة، وما لفت انتباهه كان الالتزام بالمسافات الوقائية بين المغادرين، وكذلك السلاسة التي تمت بها إجراءات المغادرة، نظرا لخلو مطار الدوحة من المسافرين على وقع الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.
حقيبة طبية
وعلى المقعد المخصص له، وجد مهند حقيبة تحوي كمامة وقفازات ومعقما كحوليا فاستخدمها، تماما كما فعل جميع الركاب الذين التزموا بالتعليمات الوقائية حرصا على سلامتهم.
ولدى وصوله إلى مطار الكويت، أجريت لمهند جميع الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي المختص، وأهمها اختبار المسحة الأنفية، كما ارتدى سوارا إلكترونيا خصصته السلطات الصحية لتتبع حركة العائدين ضمانا لالتزامهم بالحجر المنزلي.
اختار مهند منزل والده ذي المساحة الكبيرة كمقر لحجره الصحي، وذلك كي يمضي شهر رمضان في جو عائلي، لكنه يؤكد أن لديه من الوعي والمسؤولية ما يدفعه للحفاظ على حياته وحياة أسرته في آن، عبر الالتزام بالمسافة الآمنة البالغة أربعة أمتار عن أي من أفرادها، إلى جانب استخدام الكمامة والقفازات طوال الوقت.
ويتعين على مهند أن يلتقط صورة لنفسه كل ست ساعات، ويرسلها إلى تطبيق "شلونك" المخصص للتأكد من التزام العائدين ضمن خطة الإجلاء بالحجر المنزلي.
كان مهند ضمن العائدين في المرحلة الأولى من خطة الإجلاء الشاملة للمواطنين الكويتيين التي تشتمل على خمس مراحل، وتستهدف إعادة ما يصل إلى 50 ألف مواطن، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل.
وقد بدأت أمس الاثنين المرحلة الثالثة من الخطة، حيث ستستمر على مدى ثلاثة أيام، بهدف نقل 8190 مواطنا بإشراف من وزارة الخارجية الكويتية.
ويبين المتحدث الرسمي باسم إدارة الطيران المدني في الكويت رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين المهندس سعد العتيبي في حديثه للجزيرة نت، أن المرحلة الثالثة تشمل محطاتها كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب روسيا وأرمينيا وأذربيجان ومدينة حائل السعودية بواقع 35 رحلة.
الطلبة العالقون
وبحسب العتيبي، فإن المرحلة الثالثة تركز بنسبة كبيرة على إعادة الطلبة العالقين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه المرحلة تشتمل على وجهات وُزعت بحيث تكون هناك رحلة من نيويورك وخمس من لندن وثلاث من غاتويك وثلاث من مانشستر ورحلة من دبلن ورحلة أخرى من غلاسكو، إضافة إلى رحلة من كل من روسيا وأرمينيا.
وكانت خطة الإجلاء الشاملة قد انطلقت يوم 19 أبريل/نيسان الجاري، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بإعادة الكويتيين إلى موطنهم مع دخول شهر رمضان المبارك.
وسارت المرحلتان الأولى والثانية من خطة الإجلاء بسلاسة، سواء من خلال تجهيز المركز الطبي الخاص بفحص العائدين، أو من خلال جاهزية أسطول الطائرات وتعقيمه وتطهيره.
وحول المدن التي لا يصل إليها الطيران الكويتي (الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة) في أميركا الجنوبية أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا، فإن الخطة تتضمن عودة جميع المواطنين، ومن ثم سيجري التنسيق مع مشغل عالمي لإعادتهم من تلك الدول في أقرب وقت.