من 22 مدينة أوروبية وعالمية.. منظمة حقوقية تطلق حملة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء البحرين

أطلقت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) حملة تضامنية مع سجناء البحرين من 22 عاصمة ومدينة أوروبية وعالمية، وبلغات متعددة؛ للضغط من أجل الإفراج عنهم.

وأطلقت الحملة الحقوقية تحت شعار #اطلقوا_سجناء_البحرين، وقال القائمون عليها إنها تأتي "مع تزايد المخاوف من تفشي وباء كورونا داخل السجون في البحرين، وبعد المطالبات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين الذين لم يشملهم قرار العفو".

وطالب النشطاء الحقوقيون بلغاتهم الأم وباللغة الإنجليزية بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين "الذين لم يُفرج عنهم، لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة"، خاصة مع ما وصفوه "بتردي الوضع الصحي في السجون البحرينية".

ونشرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" فيديوهات تظهر عددا من النشطاء الحقوقيين وهم يرفعون شعار #اطلقوا_سجناء_البحرين، ويطالبون بإطلاق سراح المعتقلين من دول أوروبية وعالمية عديدة، من بينها فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وإيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، والدانمارك، وأذربيجان، والسويد، والنرويج.